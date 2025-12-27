Realizzazione solarium. Porto turistico di Manfredonia, ispezione subacquea e area interdetta per due giorni

Due giornate di lavori subacquei nello specchio acqueo del Porto turistico di Manfredonia “Marina del Gargano”, con interdizione temporanea dell’area interessata per ragioni di sicurezza della navigazione. Lo ha previsto un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia che disciplina un’attività di ispezione visiva subacquea davanti al lato esterno del molo di sottoflutto, nell’ambito dei lavori legati alla realizzazione di un solarium.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, l’intervento è stato programmato nei giorni 22 e 23 dicembre 2025, nelle sole ore diurne, salvo eventuali proroghe motivate da “cause di forza maggiore”. L’istanza è stata presentata dalla società Gespo s.r.l. (sede a Manfredonia), mentre l’esecuzione dell’attività ispettiva con sommozzatore è affidata alla Commercial Sub Service s.r.l. (con sede a Civitavecchia), indicata come società incaricata.

Il cuore dell’ordinanza riguarda le misure di sicurezza: per l’intera durata delle operazioni e nell’area di mare indicata anche in un allegato planimetrico, è prevista l’interdizione al transito e alla sosta di qualsiasi unità navale. Non solo: nella stessa zona sono vietate la pesca “in qualsiasi forma” e “ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare”, con l’obiettivo dichiarato di evitare interferenze con i lavori e ridurre i rischi per subacquei e naviganti.

L’atto stabilisce anche obblighi puntuali per l’impresa impegnata: comunicazione preventiva di inizio e termine attività alla sala operativa della Capitaneria sul canale 16 VHF, mantenendo l’ascolto continuo durante le operazioni. In caso di avvicinamento di unità non autorizzate, la ditta dovrà richiamare l’attenzione con segnali ottico-acustici e invitarle ad allontanarsi. Resta inoltre l’obbligo, in capo al responsabile dell’attività, di verificare che le condizioni meteomarine consentano di operare in sicurezza e di sospendere l’intervento se il meteo o altre circostanze lo rendessero opportuno.

Per le unità in navigazione nei pressi dell’area, pur nel rispetto del divieto di accesso alla zona interdetta, l’ordinanza richiama alla “massima attenzione” verso eventuali segnalazioni e indica di procedere con cautela, con velocità non superiore a 3 nodi, così da contenere il moto ondoso nell’area.

Nell’allegato planimetrico vengono riportate anche le coordinate dei punti di delimitazione (A, B, C, D), che individuano l’area interessata davanti al molo. L’ordinanza specifica infine che il provvedimento è adottato ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e non sostituisce eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri enti.