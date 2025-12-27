La riforma dell’assistenza territoriale promessa dal PNRR corre su un doppio binario: da un lato il progetto delle Case della Comunità, dall’altro la sanità “a casa” con ADI, Centrali Operative Territoriali e telemedicina. Ma il quadro pugliese, fotografato al 30 giugno 2025, mostra un’accelerazione ancora insufficiente proprio dove l’investimento è più visibile per i cittadini: i cantieri. È quanto emerge dalla deliberazione n. 166/2025/GEST della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti, che approva la relazione sullo stato di attuazione degli investimenti M6C1-I1.1 e M6C1-I1.2.

Case della Comunità: 121 interventi, ma i cantieri “veri” sono 86

L’investimento M6C1-I1.1 punta a trasformare la medicina di prossimità in un sistema stabile, con luoghi fisici facilmente accessibili, destinati a diventare “la casa delle cure primarie”, coordinando servizi sanitari, sociosanitari e sociali. In Puglia il piano prevede 121 interventi: 43 nuove edificazioni e 78 ristrutturazioni. La Regione riferisce che 115 progetti sono arrivati alla contrattualizzazione, con 115 contratti specifici sottoscritti (affidamenti tramite Invitalia). Ma l’elemento che pesa è un altro: i cantieri effettivamente avviati sono 86.

Il ritardo nell’avvio dei restanti lavori viene ricondotto, tra le cause principali, alla necessità di chiudere e validare le progettazioni (soprattutto negli appalti integrati), ai tempi degli operatori economici e alla temporanea indisponibilità degli immobili, spesso legata al trasferimento di servizi sanitari già attivi.

La Corte, nelle conclusioni, mette nero su bianco un tema che va oltre la cronaca del cantiere: le carenze progettuali come problema “a monte”, sintomo di una valutazione ex ante debole. E segnala anche un dato che suona come un allarme: le criticità progettuali potrebbero essere indice di una tensione realizzativa soprattutto per le Case della Comunità ancora non cantierizzate (35 su 121).

Tra i casi che emergono dall’istruttoria, spicca quello dell’ASL Bari: per due Case della Comunità al 30 giugno 2025 la progettazione non risultava approvata, non è stato possibile stipulare contratti e i lavori non sono partiti. Sul piano finanziario, per gli stessi CUP la Regione riferisce che non è stato liquidato alcun importo perché non è pervenuta alcuna richiesta di anticipazione: un ritardo imputato all’inerzia dell’ASL Bari.

In provincia di Brindisi, invece, la Corte ricostruisce i “cortocircuiti” tipici dei progetti pubblici: per la CdC di Brindisi (Piazza di Summa, CUP J82C22000710006) gli imprevisti strutturali hanno imposto una modifica sostanziale, trasformando l’intervento da ristrutturazione a demolizione e ricostruzione, con necessità di una nuova procedura: al 30 giugno 2025 progettazione non conclusa e lavori non avviati.

Se sul procedurale la partita è ancora aperta, il termometro più immediato resta la spesa. Al 30 giugno 2025 la Corte rileva una spesa complessiva di 15.734.039 euro per l’investimento Case della Comunità: circa l’8%. Nel solo primo semestre 2025 sono stati spesi 4,76 milioni.

Il dato è definito inferiore alla media nazionale, che a febbraio 2025 è al 14,59%, mentre la Puglia risulta al 6,69% in quel monitoraggio. E un altro passaggio fotografa la “polverizzazione” dell’avanzamento: su 121 CUP, 11 non registrano importi liquidati e per altri 34 non c’era stata alcuna spesa prima del primo semestre 2025, spingendo la Sezione a un approfondimento istruttorio.

Il rovescio della medaglia: ADI e COT “centrano” i target, ma la spesa resta indietro

Non tutto, però, è fermo. La stessa Corte riconosce risultati positivi sull’investimento “Casa come primo luogo di cura”, in particolare su Assistenza domiciliare (ADI), COT e telemedicina, pur richiamando la Regione a rafforzare il presidio su ritardi e rendicontazioni. Sull’ADI, il target risulta raggiunto: 93.182 assistiti presi in carico, a fronte di un obiettivo di 84.225. Sulle Centrali Operative Territoriali (COT), la Regione comunica il raggiungimento del target e l’attivazione di una COT aggiuntiva: 41 COT entrate in funzione. Ma anche qui si vede l’“effetto domino” delle opere fisiche: per 14 COT l’attivazione è in corso e sconta ritardi legati sia a problemi esecutivi nei lavori, sia alla dipendenza dalle Case della Comunità (molte COT sono collocate dentro strutture CdC non ancora agibili).

Sul fronte economico, la fotografia è impietosa: al 30 giugno 2025 la spesa COT è 922.255,33 euro, pari al 6,46%, e la Corte sottolinea che non si tratta di un dato “di rendicontazione ReGiS”, ma di spesa effettivamente sostenuta.

Tra le raccomandazioni, la Corte mette un punto fermo su un passaggio tecnico ma decisivo: l’acquisto dei device per le COT. La Regione indica InnovaPuglia come soggetto aggregatore, ma l’approvazione del piano acquisti centralizzati è arrivata solo il 7 ottobre 2025 (DGR 1416), con il rischio di slittamento delle tempistiche di gara. E la Sezione chiede alla Regione di garantire che il sub-intervento Device si chiuda nei termini, chiedendo la pubblicazione del bando entro la fine del semestre in corso.

La “scadenza” vera: giugno 2026 non è solo un edificio

Il messaggio di fondo, in controluce, è politico e amministrativo insieme: i target PNRR non sono metri quadri inaugurati, ma strutture pienamente funzionanti, con dotazioni tecnologiche e servizi attivi. La Corte lo ricorda esplicitamente: il target di giugno 2026 implica non solo la realizzazione, ma la completa messa a disposizione della struttura “dotata di tutte le attrezzature” necessarie al funzionamento.

In sostanza, la Puglia ha avviato la macchina e in alcuni segmenti (ADI, parte delle COT) i risultati arrivano. Ma per le Case della Comunità – l’infrastruttura simbolo della sanità territoriale – il rischio è che la corsa si giochi negli ultimi metri, tra progettazioni da chiudere, siti da ripensare e cantieri da trasformare in servizi reali. E la Corte dei conti, con la deliberazione 166/2025/GEST, chiede non solo spiegazioni: chiede azioni autocorrettive e aggiornamenti stringenti sugli avanzamenti.