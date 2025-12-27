NEW TORRE SANTA MARIA Torre Santa Maria: “ecco come potrebbe essere con una Rigenerazione Urbana”
La suggestiva sagoma della Torre Santa Maria, custode di storia e memorie, merita una nuova vita che ne esalti la bellezza e l’importanza nel cuore della nostra città. Attualmente, l’area circostante, sebbene verde, appare come uno spazio con un potenziale inespresso, relegando la Torre a un ruolo di mero ricordo piuttosto che di vibrante punto di riferimento.
Immaginiamo insieme un futuro in cui l’inutile prato verde si trasformi in un polmone verde attrezzato, un’oasi di bellezza e cultura. Pensiamo a giardini rigogliosi e colorati, animati da composizioni floreali che disegnano percorsi incantevoli. Le siepi, plasmate con maestria, potrebbero dar vita a sculture vegetali 3D fantastiche che aggiungono un tocco di magia e sorpresa, trasformando una passeggiata in un’esperienza artistica.
E che dire della Torre stessa? La sua sommità, oggi spesso dimenticata, potrebbe essere resa completamente fruibile, offrendo ai visitatori panorami mozzafiato sulla città e sul paesaggio circostante. Immaginate luci artistiche che la avvolgono e la valorizzano, disegnandone i contorni e illuminando il percorso per i turisti, rendendola non solo un punto di interesse storico, ma un vero e proprio palcoscenico notturno.
Secondo la mia visione sarebbe bello trasformare la Torre Santa Maria da un “oggetto” storico a un cuore pulsante di aggregazione, bellezza e cultura. Un intervento mirato non solo valorizzerebbe il nostro patrimonio, ma offrirebbe alla comunità e ai visitatori uno spazio unico per il relax, l’ispirazione e l’ammirazione.
È tempo di riscoprire e valorizzare pienamente questo simbolo, rendendolo un esempio brillante di come storia e modernità possano fondersi in armonia.
Immaginiamo di recuperare dei volumi sottostanti la strada per creare spazi polifunzionali e locali di design, perfettamente integrati nel paesaggio:
Il Percorso del Gusto e dell’Artigianato: Piccole botteghe artigiane e bistrot scavati nella pietra, dove le eccellenze del territorio incontrano il design contemporaneo. Un luogo dove la pietra antica dialoga con vetrate minimaliste.
Hub Culturale Ipogeo: Sale espositive per mostre temporanee, laboratori didattici o un piccolo centro informativo multimediale che racconti la storia delle mura e della Torre prima di iniziarne la salita.
Atmosfere di Luce: Grazie a tagli di luce zenitale (lucernari a pavimento sulla zona pedonale superiore), questi locali godrebbero di un’atmosfera soffusa e magica, diventando il punto di ritrovo d’eccellenza per la vita serale della città.
Non si tratta solo di “costruire”, ma di estrarre valore dal vuoto. Questo approccio non solo autofinanzierebbe la manutenzione del verde, ma renderebbe l’intera area viva 24 ore su 24, garantendo sicurezza e attrattività turistica.
La Torre non sarebbe più solo un monumento da osservare, ma l’epicentro di un’esperienza urbana totale.
L’idea di sfruttare il dislivello del terreno sotto il livello stradale per creare dei nuovi locali è una mossa da manuale della rigenerazione urbana moderna: trasforma un volume passivo in un volano economico e culturale.
Voi cosa ne pensate? qualcosa per creare bellezza, innovazione ed economia bisogna pure farla!! oppure luogo per cacatoio per cani.
e le altre torri facciamo gli appartamenti con balconi moderni
nessuno vigila sulle altre torri di recinzione di Manfredonia in via palatella c’è una muratura che copre tutto.
W la città di Manfredonia
Il problema non è la rigenerazione urbana, grande e bella cosa se effettivamente fatta bene e più che altro tenuta bene. Quello che preoccupa appunto è la manutenzione di ciò se si realizzerà… e questa è storia ed un dato di fatto se si pensa al verde pubblico già esistente ed ai rami di alberi che uccidono le persone e a tanti altri rami secchi segnalati, questa volta potati in quanto si era appreso che sotto tali alberi si dovevano svolgere dei lavori.
Tutto ciò è avvenuto grazie ad alcune segnalazioni di un cittadino che ne ha chiesto il riscontro tramite questa testata giornalistica che le ha pubbli8cate prontamente.