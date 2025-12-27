Edizione n° 5928

BALLON D'ESSAI

ALABAMA // Dall’Italia all’Alabama: storia di Alessandro e di una vita ritrovata
27 Dicembre 2025 - ore  09:38

CALEMBOUR

GRUPPO API // Addio ad Aldo Maria Brachetti Peretti, icona dell’industria
27 Dicembre 2025 - ore  11:55

Home // Cronaca // Via Conte Appiano, il “circuito” serale del quartiere Ferrovia: «Sulle strisce ho rischiato di essere investito»

"CIRCUITO SERALE" Via Conte Appiano, il “circuito” serale del quartiere Ferrovia: «Sulle strisce ho rischiato di essere investito»

A far riemergere l’allarme è il racconto di un residente del quartiere Ferrovia, che nelle scorse ore ci ha scritto in privato

Via Conte Appiano, il "circuito" serale del quartiere Ferrovia: «Sulle strisce ho rischiato di essere investito»

Via Conte Appiano, il “circuito” serale del quartiere Ferrovia: «Sulle strisce ho rischiato di essere investito» - immagine in allegato al testo per SQ

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Via Conte Appiano non è una pista, eppure ogni giorno – soprattutto nelle ore serali – si trasforma in un circuito a cielo aperto. Auto che sfrecciano, sorpassi azzardati, frenate all’ultimo secondo: in mezzo, pedoni e residenti costretti a convivere con una situazione che, da tempo, viene denunciata dall’associazione Difendiamo il Quartiere Ferrovia e che continua a mettere seriamente a rischio la sicurezza di tutti.

A far riemergere l’allarme è il racconto di un residente del quartiere Ferrovia, che nelle scorse ore ci ha scritto in privato. Una testimonianza diretta, semplice e inquietante:

«Ero sulle strisce pedonali e ho aspettato diversi minuti prima che qualcuno si fermasse. Nessuno rallentava. Quando finalmente un’auto si è fermata per farmi attraversare, un altro automobilista ha pensato bene di sorpassarla a tutta velocità. Ho rischiato di essere investito, beccandomi pure gli insulti del classico decerebrato alla guida che pretende di avere sempre ragione. Se avessi fatto un passo in più, ora non so come sarebbe finita».

Non si tratta, però, di un episodio isolato. In quel punto, attraversare è spesso un azzardo, soprattutto per anziani, bambini, persone con difficoltà motorie o genitori con passeggini. A peggiorare il quadro c’è anche il tema dell’accessibilità: le rampe per disabili risultano frequentemente occupate da chi parcheggia in modo selvaggio, “per comodità”, perché non ha voglia di fare venti metri a piedi. Un gesto incivile che, nei fatti, diventa un pericolo concreto.

Il Codice della Strada non lascia spazio a interpretazioni: l’articolo 191 impone ai conducenti di fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce. Non è una gentile concessione, è un obbligo. La violazione comporta sanzioni che possono arrivare – quando accertate – fino a 665 euro. Ancora più grave è la condotta di chi sorpassa un veicolo fermo in prossimità dell’attraversamento: una manovra che può trasformarsi in tragedia in un istante.

E qui la domanda è inevitabile: quante sanzioni sono state elevate a Foggia nel 2025 per il mancato rispetto della precedenza ai pedoni e per i sorpassi davanti alle strisce? Sarebbe utile saperlo, perché quando i controlli non ci sono (o non si vedono) il messaggio che passa è sempre lo stesso: si può fare.

Il Comune di Foggia deve intervenire subito, se ha davvero a cuore la sicurezza dei cittadini. Non si può continuare ad aspettare l’incidente grave o, peggio, il morto. Nelle città che funzionano si adottano soluzioni semplici e concrete: dossi artificiali, cuscinetti berlinesi (che riducono la velocità senza penalizzare ambulanze e mezzi di soccorso) e controlli mirati con pattuglie, anche in borghese, per sanzionare chi non rispetta le regole. Educare gli incivili passa sempre dal portafogli.

Via Conte Appiano non può continuare a essere un “Gran Premio” quotidiano. È una strada urbana, attraversata ogni giorno da persone in carne e ossa. Il Comune intervenga: la sicurezza dei pedoni viene prima di tutto. Non aspettiamo l’ennesima tragedia per dire, ancora una volta, «lo sapevamo».

