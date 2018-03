Lega dei pensionati Cisl di Stornara, Selano nuovo segretario

Di:

Il direttivo dei pensionati Cisl si è svolto alla presenza del segretario generale di Foggia, Santo Calitri. “Gli anziani meritano più attenzione dalla politica”.Foggia – “NEL territorio di Stornara vanno rafforzate le politiche a sostegno delle persone anziane, che non vanno lasciate sole ma valorizzate e rese protagoniste delle comunità locali”. E’ l’auspicio emerso nel corso del Consiglio Direttivo della FNP CISL di Stornara, svoltosi in data 27 gennaio 2011, alla presenza del segretario dell’Unione Comunale Cisl,e del segretario generale della FNP CISL di Foggia, Santo Calitri, accompagnato dall’intera segreteria provinciale () che ha eletto, docente in pensione, nuovo segretario della Lega dei pensionati della CISL di Stornara. Sono stati eletti, inoltre, quali componenti della nuova segreteria di Lega, Ivana Schenetti e Domenico Anzivino.Dal Consiglio Direttivo è emersa la necessità di rafforzare l’azione di categoria dei pensionati nel territorio di Stornara. “Vi è forte esigenza di concertare l’uso delle risorse per accrescere l’offerta di prestazioni socio – sanitarie a carattere domiciliare, semiresidenziale e residenziali, ma anche il grado di efficienza ed adeguatezza delle prestazioni per le persone non autosufficienti”, è stato evidenziato. I pensionati Cisl auspicano “la promozione di percorsi assistenziali che favoriscano la vita indipendente e la permanenza a domicilio degli anziani. In questa direzione, la spesa corrente deve essere razionalizzata ed i risparmi vincolati per prestazioni di assistenza nello stesso ambito”. La FNP Cisl è fortemente impegnata per arrivare ad una rivalutazione delle pensioni, da tempo non più consone al costo della vita, ed all’estensione della quattordicesima mensilità oltre il tetto degli 800 euro di pensione.Redazione Stato