Calcio, ancora una sconfitta per il Manfredonia

Manfredonia, 28 gennaio 2018. NUOVA sconfitta per il Manfredonia calcio nel campionato di serie d, girone h. Nella gara di questo pomeriggio al Miramare contro la capolista Potenza, i sipontini hanno perso per 2-3. Reti: per il Manfredonia hanno segnato L.Amendola e C. La Forgia, per il Potenza: G. Siclari (16′ st), V. Di Somma (20′ st) e M. Guadalupi (44′ st). Il Manfredonia resta a quota 12 punti in classifica e si posiziona al penultimo gradino della graduatoria. Potenza primo con 52 punti. Commento: Il Manfredonia ha giocato bene nel 1° tempo, male nel 2°. Hanno

influito pesantemente le assenze di La Porta e De Giosa. I Lucani hanno

sfruttato al massimo tutte le occasioni per vincere il match. Domenica

prossima il Manfrdonia affronterà in trasferta il Cerignola. Note: Al 45° minuto del 2° tempo, espulso Joof (Manfredonia.) Recuperi: 3 pt, 7st. Formazioni: Manfredonia: Grasso, Granatiero, Tristano, Martino, Mazzei, Esposito,

Romito, Joof, Vatiero, Amendola, La Forgia. All.: Giovanni Baratto A Disposizione Di Baratto: Simone, Abbate, Rinaldi, Kebbeh, Stoppiello,

Rubino, Genchi, Ese, Russo. Potenza: Breza, Biancola, Panico, Esposito, Bertolo, Diop, Franca, Pepe,

Siclari, Di Somma, Guaita. All.: Nicola Ragno A Disposizione Di Ragno: Mazzoleni, Coccia, Ungaro, Guadalupi, Schisciano,

Coppola, Di Senso, Vaccaro, Manno. Arbitro: Mattia Pascarella (Sezione Di Nocera Inferiore) 1° Assistente: Ivano Agostino (Sezione Di Sesto San Giovanni) 2° Assistente: Dario D’Onofrio (Sezione Di Busto Arsizio.) Risultati Altre Gare Sporting Fulgor-Sarnese (Disputata Il 27/01/2018) 2-2 Az Picerno-Francavilla 2-1 Cavese-Team Altamura 2-0 Città Di Gragnano-Aversa Normanna 1-1 Manfredonia-Potenza 2-3 Taranto-Audace Cerignola 2-1 Turris-Frattese 4-0 Nardò-Pomigliano 2-2 Gravina-San Severo 2-1 Classifica Potenza 52 Cavese 48 Audace Cerignola 42 Team Altamura 41* Taranto 41 Gravina 37* Az Picerno 36 Nardò 34 Pomigliano 25 Città Di Gragnano 24 Sarnese 23 Turris 20 (-4 pen.) San Severo 18 Francavilla 18 Aversa Normanna 14 Frattese 14 Manfredonia 12 (-2 pen.) Sporting Fulgor 10 Una partita in meno da rigiocare: Team Altamura-Gravina Prossimo Turno 22° Giornata, 04/02/2018 Sarnese-Cavese Città Di Gragnano-Pomigliano Frattese-Gravina Audace Cerignola-Manfredonia Az Picerno-Nardò Team Altamura-Potenza Francavilla-Sporting Fulgor San Severo-Taranto Aversa Normanna-Turris VIDEO





