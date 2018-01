Fanelli “Noi con Salvini in Puglia poche idee e bugie: mi dimetto”

Di:

Foggia. ”Vi comunico le mie dimissioni formali da Commissario Provinciale e Tesserato del gruppo Lega Noi con Salvini. La mia decisione è frutto di una attenta analisi sul rispetto dalle regole elementari che compongono il percorso politico di un Partito. La mancanza di esso comporta un accanimento nei modi, nelle scelte e nelle condizioni fondamentali che regolano la vita di PARTITO oltre che nelle reazioni e nelle risposte”.

E’ quanto ha scritto Roberto Fanelli in una nota riportata al coordinatore Regionale della Lega-Noi con Salvini, al Segretario nazionale Lega-Noi con Salvini, al vice Segretario nazionale Lega-Noi con Salvini.

“Pur essendo stato il pioniere delle primordiali fasi di insediamento della bandiera NcS in Puglia, non mi riconosco più nei suoi valori e comportamenti che lo hanno reso una carrozza senza conducente, bensì carovana senza valore assediata dai banditi! Per questo nel rassegnare le mie dimissioni manifesto tutto il mio dissenso condivisibile o meno e il disinteresse per questo partito allo stato in cui si trova. Poche idee, tanti trasformismi, bugie ed iniquita’ .

Mi preme rimarcare che tutto quello che si promulga è solo fumo negli occhi della gente che ci crede. Io che ho visto davvero , non ci credo più. Ecco il motivo delle mie dimissioni! ! Grazie a Voi , credo proprio che le stelle diventeranno sempre più luminose. Sperando che le cose cambino in modo radicale, vi saluto ringraziandovi della triennale compagnia che ci siamo fatti . Auguri per il vostro futuro”.