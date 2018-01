Martina Criscio oro nella Coppa del Mondo di Sciabola

Di:

Baltimora (USA). Martina Criscio ha conquistato, nella giornata di sabato 27 gennaio (ore 01.00 del 28 gennaio in Italia), l’oro nella gara di sciabola della Coppa del Mondo di Baltimora. La Criscio è salita sul gradino più alto del podio vincendo 15-11 la finale contro la giapponese Emura. In precedenza, aveva gareggiato contro l’americana Thompson (15-11), la russa Bashta (15-7), la francese Berder (15-10), l’ucraina Komashchuk (15-13) e la francese Noutcha (15-10).

Grande soddisfazione per l’atleta foggiana che, dopo aver conquistato europeo e mondiale a squadre lo scorso anno, per il 2018 ha più volte manifestato la volontà di voler puntare forte sui titoli individuali. Nella giornata di domenica 28 gennaio, la Criscio sarà nuovamente chiamata in pedana per la gara a squadre, insieme alle colleghe Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Irene Vecchi.