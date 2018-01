Il Napoli torna primo in classifica

Di:

Roma. Parte in salita la partita del Napoli al San Paolo contro il Bologna. La squadra di Donadoni passa infatti in vantaggio dopo un solo minuto con un colpo di testa di Palacio. Poco dopo però, l’uomo più atteso del match, Verdi, lascia il campo per infortunio, sostituito al 4′ da Krejci. La sfortuna del Bologna prosegue anche nel gol del pareggio, determinato da una deviazione involontaria nella propria porta di Mbaye. Rimessa in parità la partita già al 5′ il Napoli si rianima e inizia a macinare le sue solite trame di gioco, ma il Bologna ribatte azione su azione e la partita offre momenti di grande calcio. Reina si supera su Palacio a metà del primo tempo con una tempestiva uscita bassa, poi gli azzurri riescono a ribaltare il risultato, col rigore trasformato con freddezza da Mertens al 37′. Al quarto d’ora della ripresa lo stesso Mertens chiude l’incontro con una prodezza: scende sulla fascia, punta Mbaye, lo scarta e lascia partire un destro che si insacca a giro sul secondo palo, imparabile per il portiere.

Il Napoli torna così in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus, in quella che al momento sembra profilarsi, Lazio permettendo, come una lunga corsa a due.

