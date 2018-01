PD Monte “Il lavoro di squadra produce i risultati”

Di:

Monte Sant’Angelo. ”L’Amministrazione Comunale, giovane, competente, rinnovata, coesa, a cui i cittadini hanno voluto affidare le sorti della nostra città, dopo uno dei momenti più tristi della sua storia, inizia a dare risposte ai tanti problemi della nostra comunità.

Di tutto il lavoro fin qui svolto e di quello in programma nei prossimi mesi, l’Amministrazione darà conto alla città in un incontro pubblico che si terrà nei prossimi giorni.

Nel frattempo vogliamo portare a conoscenza dei cittadini di alcuni importanti risultati raggiunti in questi giorni e informarli che gli amministratori ogni quindici giorni, il venerdì dalle ore 18:30 alle ore 20:00, presso questo circolo messo a disposizione dalla dirigenza del partito, riceveranno i cittadini che hanno difficoltà a recarsi presso la sede comunale durante le ore di apertura degli uffici comunali.

Elenchiamo solo alcuni degli ultimi risultati raggiunti dai nostri amministratori:

1)la Regione Puglia ha finanziato il progetto sulla biblioteca comunale “Ciro Angelillis” con circa 2 milioni di euro da dividere con i Comuni con cui è stato presentato il progetto.

2)E’stata rifatta la centrale termica e la manutenzione dei termo convertitori del nostro Palazzetto dello Sport.

Da oggi i tanti giovani che praticano sport in questa struttura e gli spettatori presenti alle diverse manifestazioni sportive dilettantistiche non dovranno più soffrire il freddo come accadeva da decenni.

3) Su sollecitazione dell’Amministrazione Comunale è stata data soluzione a un altro problema decennale: la caduta di tensione nella zona alta della città.

Ad avere grossi problemi erano soprattutto le tante attività commerciali presenti nell’area santuariale.

Infatti, in questi giorni, l’Enel ha ammodernato la cabina elettrica ubicata nella villa comunale e ha aumentato la bassa tensione in uscita.

4) Sono in corso le necessarie riparazioni delle grate per lo scolo delle acque piovane, la sostituzione dei parapetti in ferro arrugginiti o mancanti e la sostituzione e la messa in sicurezza dei pali della luce in tutta la città.

E questo è solo l’inizio, a breve ci saranno importanti novità.

Noi siamo al servizio della città e non come qualcuno pensa ancora oggi, depoltranato non per colpa nostra, che la città sia al suo servizio”.