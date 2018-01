Regione, 150mila euro a Fondazione Carnevale di Putignano

from facebook

La Giunta regionale finanzia, anche per l'anno 2017, le Fondazioni di cui la Regione Puglia risulta socio. In particolare le attività di spettacolo dal vivo, riconducibili al Piano strategico della cultura per la Puglia che punta alla valorizzazione dei talenti, competenze e creatività delle persone. Il denaro impegnato è pari a 2.525.000,00 euro e rientra nel capitolo economico denominato "Programma straordinario anno 2017 in materia di spettacolo. I beneficiari del finanziamento sono : Fondazione La Notte della Taranta euro 1.250.000,00 Fondazione Paolo Grassi onlus 600.000,00 Fondazione Pino Pascali 170.000,00 Fondazione Carnevale Putignano 150.000,00 Fondazione Giuseppe Di Vagno 135.000,00 Presidente del consiglio di amministrazione Notte della Taranta è Massimo Manera, vicepresidente Raffaele Gorgoni,consiglieri Ivan Stomeo e Francesco Pellegrino; presidente Fondazione Carnevale di Putignano è Giovanni Paolo Loperfido,vicepresidente Vito Sportelli,consigliere Maurizio Verdoline; presidente Fondazione Paolo Grassi è Francesco Punzi,consiglieri Ferdinando Santoriello,Roberto Venneri,Michele Schiavone,Maria Zigrino; presidente Fondazione Pino Pascale è Giuseppe Teofilo,consiglieri Maria Melpignano e Christine Farese Sperken, presidente Fondazione Di Vagno è Gianvito Mastroleo,consiglieri Giuseppe Fracasso,Giuseppe Lovascio,Gisueppe Marsari,Adolfo Morante,Rocco Murro,Marco Panara,Aldo Patrono,Cesare Preti.

