Foggia. “Un’orchestra per Pino Daniele”

Foggia. Un concerto per celebrare una colonna portante della musica italiana e per dare l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante la solidarietà. 13 febbraio, Foggia, Teatro Giordano, data da ricordare: i Lions Club Foggia Host renderanno omaggio al grande Pino Daniele con un’orchestra di pregio , due grandi musicisti e due straordinari presentatori. Con “Una Voce Per Pino Daniele”, grazie alla direzione artistica di un’altra straordinaria e lungimirante figlia di Capitanata, Lucy Petrucci (Responsabile Grandi Eventi del Club Unesco di Foggia) nel capoluogo dauno si esibiranno Arturo Caccavale (Voice & Trumpet), Ilaria Bucci (Voice), Alessandro Florio (Guitar), Diego Imparato (Bass), Oreste Sbarra (Drums), Gianluca Grasso e Simone Sala (Piano), insieme alla Molise Light Orchestra, con la direzione e gli arrangiamenti di Antonello Capuano.Le stelle della serata, presentata dal duo comico Gigi&Ross (Made in Sud), saranno Tony Esposito e Tullio De Piscopo, che con Pino Daniele e James Senese avevano dato vita ai “Napoli Centrale”, band che ha poi segnato il grande ritorno alla ribalta internazionale del blues in salsa partenopea.

Sarà una serata storica per la Capitanata, anche perché con l’incasso i Lions potranno tener fede al loro motto, “We Serve”, con due service di fondamentale importanza: terminare i lavori del Centro Sociale di Casalnuovo Monterotaro, paese quasi totalmente distrutto dal terremoto del 31 ottobre 2002 e incrementare il servizio di addestramento e consegna gratuita dei Cani da Guida per non vedenti, donati ogni anno dal centro Lion di Limbiate e che vede il foggiano Francesco Borgese impegnato come responsabile centro-sud Italia.