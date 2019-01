Di:

Foggia, 28 gennaio 2019. I Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano hanno tratto in arresto Castelluccia Vincenzo, cl. ’74, e la moglie Caputo Sonia, cl. ’76, entrambi del posto, per i reati di violenza, oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale in concorso.

La pattuglia dell’Arma, impegnata in un servizio di controllo del territorio in località Foce Varano, ha intimato l’alt ad un’autovettura condotta dal Castelluccia, con a bordo la moglie e la nipote di 5 anni. L’uomo, già noto ai militari dell’Arma, ha però proseguito la marcia, tentando la fuga. Non appena i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’auto in fuga, i coniugi sono scesi dal mezzo e hanno aggredito i militari. I due, dopo una colluttazione con i Carabinieri, durante la quale non hanno esitato ad usare con la bambina come scudo, sono riusciti a divincolarsi e a darsi nuovamente alla fuga, venendo però poco dopo rintracciati e arrestati.

Castelluccia e Caputo, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.