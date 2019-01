La Puglia premiata a New York con il 2019 Award of Excellence

Di:

Finale a sorpresa per la Puglia a New York: il Travel Show premia Pugliapromozione con il 2019 Award of Excellence, nella categoria “Best New Exhibitor”, tra centinaia di espositori internazionali!

A dare il premio alla Puglia Brad Kolodny, il direttore commerciale del gruppo @NY Times. Kolodny ha portato allo stand di Pugliapromozione, 36mq, completamente brandizzato con le immagini più suggestive di paesaggi e monumenti pugliesi, anche il numero del New York Times in cui in prima pagina campeggia la foto di Monopoli, scelta come emblema per il servizio sulle 52 destinazioni suggerite per il 2019.

“ Siamo orgogliosi. Questo riconoscimento ci sprona a fare sempre di più e meglio per la crescita della destinazione nel mercato americano che rappresenta oggi il primo mercato extra-UE per la Puglia”. E il commento dell’Assessore, Loredana Capone .

Al Travel show del New York Times lo staff di Pugliapromozione ha incontrato tantissimi operatori della Travel industry, giornalisti, influencer e blogger. La Puglia ha affascinato i visitatori con una doppia esibizione di musica dal vivo e pizzica a cura del Canzoniere Grecanico Salentino. Il tutto allietato dalla degustazione di pregiati vini pugliesi bianchi, rosati e rossi. La Puglia è stata anche invitata alla Ringing bell ceremony, svoltasi il giorno prima della fiera nel cuore pulsante di Downtown, Wall Street.

Per il mercato USA la Puglia rappresenta un luogo di relax, capace di coniugare mare, attività ed eventi sportivi (golf, equitazione, orienteering, sport acquatici, trekking etc.) e itinerari artistici e culturali, con un ventaglio di proposte che spaziano dall’enogastronomia, al wellness, all’escursionismo.

Gli Stati Uniti sono cresciuti moltissimo negli ultimi anni, con un vero e proprio raddoppio negli arrivi dal 2010 a oggi (+ 108% gli arrivi e + 85% le presenze); rappresentano il terzo mercato che cresce di più anche nei primi sette mesi del 2018, dopo Paesi Bassi e Polonia .Oltre ai numeri, si riscontra sui media americani più prestigiosi una grande attenzione per la Puglia, le sue masserie/resort, il cibo pugliese, i paesaggi rurali, i borghi e le cattedrali, le tradizioni. Le potenzialità, quindi, sono straordinarie per la Puglia, anche perché gli arrivi che si concentrano da maggio a settembre. Importante è anche il del turismo delle radici, in costante crescita fra le comunità dei Pugliesi d’America che avrà una ulteriore sviluppo con la collaborazione messa in atto dalla Regione Puglia con le Associazioni dei Pugliesi nel mondo.