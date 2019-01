Puglia: Avvio di giornata instabile

Di:

LUNEDI’: La perturbazione giunta ieri avanza verso Sud portando piogge e qualche rovescio al mattino su Puglia, Basilicata e Molise occidentale, neve in Appennino dai 800/1100m. Tendenza a miglioramento dal pomeriggio con ampie aperture, eccezion fatta per residui fenomeni sulla dorsale appenninica occidentale. Temperature stabili o in lieve flessione. Ventilazione moderata dai quadranti sud-occidentali con Mar Ionio molto mosso, mosso l’Adriatico.

Martedì 29 Gennaio Avvio discreto ma torna a peggiorare parzialmente

MARTEDI’: Una nuova perturbazione si avvicina a Molise, Puglia e Basilicata portando così in peggioramento del tempo entro il pomeriggio su dorsale molisana, Basilicata e medio-alta Puglia; ancora asciutto e parzialmente soleggiato sui restanti settori. Temperature minime in calo, con estremi di 5°C; massime stabili, con punte di 11°C. Venti deboli variabili in rinforzo serale da NO. Zero termico nell’intorno di 1200 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi.

Mercoledì 30 Gennaio Possibile peggioramento nella seconda parte della giornata

MERCOLEDI’: La breve pausa soleggiata che interesserà Molise, Puglia e Basilicata nella prima parte della giornata una nuova perturbazione avanzerà entro sera portando un peggioramento del tempo con piogge e nevicate in Appennino sino a quote collinari. Temperature minime in sensibile aumento, con estremi di 8°C; massime in calo, con punte di 11°C. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a meridionali. Zero termico nell’intorno di 1200 metri. Basso Adriatico da mosso a molto mosso; Canale d’Otranto mosso.