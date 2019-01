Quanto costa(anno 2019) il Co.Re.Com. della Regione Puglia

Di:

Bari, 28 gennaio 2019. La spesa finanziaria,anno 2019, è di 811.423,80 euro. Impegnata dall’Ufficio di presidenza Consiglio regionale e Agcom(autorità per le garanzie nelle comunicazioni) per tenere in vita il Comitato pugliese per le comunicazioni.

Ente nato con Legge regionale del 28 febbraio 2000. Cambiata nel 2012(presidenti Vendola-Introna) riducendo i componenti da 5 a 3. Modificata il 26 ottobre 2017(presidenti Emiliano-Loizzo, norma n.40 approvata dalla maggioranza di centrosinistra più centrodestra) riportando i membri del Corecom da tre a cinque. Quest’ultimi sono Lorena Saracino presidente,Francesco Di Chio vicepresidente vicario, Felice Blasi vicepresidente, Elena Pinto componente,Marigea Cirillo componente : tutti e cinque giornalisti. Durata del mandato,anni cinque.

Per eleggere i nuovi vertici del Corecom,in data 17 novembre 2017, ci sono volute due votazioni dell’Assemblea regionale,la prima delle quali annullata per la presenza di una scheda in più rispetto ai votanti e che aveva visto prevalere il candidato Felice Blasi presidente uscente dello stesso Corecom.

Su queste nomine la maggioranza partitica di centrosinistra ha rischiato di spaccarsi,e nel corso della designazione finale hanno preso voti anche personaggi dei fumetti come Minnie,Topolino e Paperina.

Compenso lordo mensile per il presidente è 3.014,70 euro,vicepresidente euro 2.110,30,componenti euro 1.799,00 ciascuno.

Ci si chiede: per quale ragione il Corecom Puglia è dotato di due vice presidenti su cinque componenti stante che–ad esempio in Alta Italia—Regione Piemonte e Regione Liguria e Regione Emilia Romagna ne hanno istituiti solo tre di componenti? Mistero d’Apulia.

Una struttura burocratica utile a che cosa? “ Assicurare a livello territoriale le necessarie funzioni di governo garanzia e controllo in tema di comunicazioni,nonché organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.

Corecom svolge,inoltre, attività di ricerca e monitoraggio del sistema comunicativo,incentiva la qualità dei contenuti della comunicazione regionale,organizza convegni e seminari, è preposto alla tenuta del registro degli operatori della comunicazione.

Il programma 2019 ideato dal Comitato prevede la collaborazione con il Forum delle giornaliste del Mediterraneo,il festival dei Saperi di genere,la rassegna “Io non l’ho interrotta” del Comune di Corigliano d’Otranto, e la partecipazione attiva a Lector in Fabula manifestazione organizzata dalla Fondazione Di Vagno.

Ci sarà il monitoraggio istituzionale con oggetto anche le altre macroaree(Tv,Minori, Pubblicità,etc.) così come previsto dalla delega ricevuta dall’Agcom,la scelta delle Emittenti da monitorare avverrà tramite sorteggio elettronico.

Confermato il lavoro dedicato alle politiche di Genere e alla figura delle donne nella pubblicità e nei notiziari di radio e Tv locali. Nel corso dell’anno saranno presentati i progetti di ricerca avviati e sostenuti dal Corecom e dalle Università di Bari e del Salento.

Il costo,ogni 365 giorni, delle indennità spettanti ai membri del Corecom somma euro 198.386,28 mentre rimborso spese per missioni euro 10 mila e rimborso spese viaggio euro 30.000,00. Le funzioni proprie del Comitato vengono finanziate con 392 mila euro,per quelle delegate c’è il sovvenzionamento, euro 181.037,33, da parte dell’Agcom.

Per quanto riguarda il personale si contano sette funzionari di categoria D,tre categoria C e quattro categoria B, più collaboratori coordinati e continuativi selezionati con procedura di evidenza pubblica. Direttore è Francesco Fabio Plantamura, dirigente dipartimento risorse finanziarie,personale,ufficio e-procurement della Regione Puglia.

La sede e gli uffici del Corecom si trovano in Bari via Lembo,immobile privato a cui l’Ente di via Giuseppe Capruzzi paga un canone annuale di fitto pari a 188.599,12 euro.

A cura di Nino Sangerardi,

Bari 28 gennaio 2019