Venerdì 1 febbraio la presentazione dello sportello telematico dell’edilizia privata del Comune di Monte

Un’amministrazione semplice, digitale e moderna: il Comune di Monte Sant’Angelo apre lo sportello telematico dell’edilizia privata, “Uno strumento per snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione” – spiega il Vicesindaco e Assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica della Città di Monte Sant’Angelo, Michele Fusilli. La presentazione si terrà nella Sala conferenze della Biblioteca comunale “Ciro Angelillis” venerdì 1 febbraio 2019 alle ore 10. L’incontro è gratuito, patrocinato e accreditato dagli ordini professionali e valido per il riconoscimento dei crediti formativi (iscrizioni entro il 30 gennaio compilando il modulo sul sito www.globogis.it. Per gli architetti iscrizioni su Im@teria).

Con lo sportello telematico si possono infatti presentare tutte le pratiche edilizie in modalità completamente digitale, rispettando e attuando le nuove disposizioni legislative previste in materia di semplificazione e la trasparenza amministrativa (Decreto legge 24/06/2014, n. 90) e dal nuovo codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 26/08/2016, n. 179).

Il programma della giornata.

Moderatore: Pasquale Gatta, giornalista, ufficio comunicazione del Comune di Monte Sant’Angelo

10:00 – 10:30 | Registrazione dei partecipanti

10:30 – 10:40 | Saluti di benvenuto

Pierpaolo d’Arienzo, sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo

Michele Fusilli, vicesindaco e assessore alla pianificazione territoriale del Comune di Monte Sant’Angelo

Nicola Giacomo Tramonte, presidente dell’Ordine degli architetti della Provincia di Foggia

10:40 – 11:00 | La gestione digitale delle pratiche edilizie

Giampiero Bisceglia, responsabile del settore gestione del territorio del Comune di Monte Sant’Angelo

11:00 – 11:20 | Sportelli telematici polifunzionali: un’opportunità per la digitalizzazione

della pubblica amministrazione

Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

11:20 – 12:00 | Guida alla presentazione di una pratica telematica in integrazione con il sistema

informativo geografico della Provincia di Foggia

Luigi Marzano e Paolo Casati, tecnici della GLOBO srl

12:00 – 12:20 | Esperienze a confronto: la gestione digitale delle istanze edilizie

del Comune di Deliceto

Salvatore Pizzi, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Deliceto

12:20 – 12:40 | Tavola rotonda e dibattito

Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini professionali o loro delegati

12.40 – 13.00 | Chiusura lavori e buffet

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO – L’incontro è gratuito, patrocinato e accreditato dagli ordini professionali dei geometri, agronomi, periti agrari, architetti e valido per il riconoscimento dei crediti formativi. Iscrizioni entro il 30 gennaio compilando il modulo sul sito www.globogis.it. Per gli architetti iscrizioni su Im@teria.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – Solo chi si iscrive sul sito www.globogis.it e partecipa all’intero seminario potrà scaricare il suo attestato di partecipazione nei giorni successivi l’evento.

www.montesantangelo.it