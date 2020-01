San Severo, convocato il consiglio comunale: ecco i punti all’OdG

Convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 18,30 di venerdì 31 gennaio 2020 e, in seconda convocazione, per le ore 18,30 di martedì 4 febbraio 2020, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti punti

Comunicazioni;

1. Linee programmatiche di mandato 2019-2024;

2. P.O.R. FESR 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.12 – Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari a titolarità pubblica – Intervento n. 1 – Lavori di costruzione di una struttura polifunzionale nel comune di San Severo – Approvazione progetto definitivo – Adozione variante Urbanistica semplificata ai sensi della LR 13/2001 – Avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e apposizione vincolo preordinato all’esproprio;

3. Patto Città Campagna – Schema di Assetto del Margine Urbano – Schema Preliminare Sub-Aree C1.4 e D5.5 – Individuazione dei comparti di intervento ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. e-bis della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii. – ADOZIONE;

4. Patto Città Campagna – Schema di Assetto del Margine Urbano – Schema Preliminare Sub-Aree C1.3 e H (in parte) – Individuazione dei comparti di intervento ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. e-bis della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii. – ADOZIONE;

5. Patto Città Campagna – Schema di Assetto del Margine Urbano – Schema Preliminare Sub-Aree D5.6 – D5.7 (in parte) – Individuazione del comparto di intervento ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. e-bis della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii. – ADOZIONE.