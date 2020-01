Comune Manfredonia, somme impignorabili I semestre 2020? Pari ad oltre 11 milioni di euro (Elenco)

, 28 gennaio 2020. Sono state, gli importi non sono soggetti ad esecuzione forzata per il Comune di Manfredonia.

In particolare

E’ stato precisato come le somme previste a titolo di addizionale comunale all’Irpef ammontano a €47.932,83. E’ stato precisato che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa, ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000l

E’ stato inoltre stabilito che le somme riconosciute dal Ministero dell’Interno e accreditate, per un importo di € 8.565.000,00 a titolo di anticipazione del Fondo di Rotazione, ex art. 243 ter TUEL, nonché quelle che successivamente perverranno, le quali sono espressamente destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori, sono parimenti impignorabili.