Eni Nigeria opl 245. “Si rischia un altro buco nell’acqua per poveri millantatori”

Continua Marsiglia “E’ un dato di fatto che in ENI, dal primo incarico e con l’era Descalzi le politiche anticorruzione e di policy aziendali sono rigide sia nei Contratti di Consulenza che per le fasi di Qualifica Fornitori, ENI da circa sei anni è diventata un fortino blindato, anche un solo incontro va registrato, giustificato ed argomentato. Si parla poi diche, avrebbe un valore fra poco più grande dell’intero giacimento, nell’economia petrolifera questo è ridicolo ed antieconomico se veramente i fatti lo dimostreranno. Il problema è che la vicenda nigerianaverte su nomi di rilievo ma anche suche per pura pubblicità si improvvisano super consulenti e mediatori del petrolio mondiale, a mio avviso l’obiettivo finale è quello poi di scrivere qualche libro. Viviamo la stessa situazione di altri mega scandali petroliferi che alla fine si sono conclusi senza sussistenza del fatto. Qualche furbetto italiano o straniero nella vicenda salterà fuori e pagherà come Legge vuole”.

Il Presidente di FederPetroli Italia, intervistato anche sul possibile Complotto ai danni dell’A.D. ENI ha affermato: “Si vuole colpire ENI e chi è al timone ormai di una delle prime Oil Company mondiali. L’inchiesta cade a fagiolo nel periodo delle nuove nomine nelle aziende partecipate italiane. ENI è un polmone che fa gola a tanti, ma nomi ad oggi non ce ne sono. Certo anche in ENI esiste qualche sprovveduto, come in tante aziende, ormai è risaputo che qualche top manager si aggira nei Palazzi Romani come un Don Chisciotte alla ricerca di consensi personali alla successione, spreca benzina a vuoto. Una cosa è certa la fiducia delle aziende che rappresentiamo e la mia personale in Claudio Descalzi, sicuro nella sua piena innocenza ed in quella della sua famiglia, valgono sicuramente più di un blocco esplorativo nigeriano. Le mie parole sono un atto di stima e non di difesa, in questi momenti sono importanti”.