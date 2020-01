“Foggia a Teatro”: Carlo Buccirosso raddoppia

Il cartellone allestito al Teatro del Fuoco sta semplicemente confermando per il sesto anno consecutivo una tradizione di successo tributata da spettatori provenienti da tutta la Capitanata, grazie a un cast di primo livello che si sta avvicendando sul palcoscenico di Vico Cutino.

Per l’attore, autore e regista napoletano il legame con Foggia è oggettivamente speciale, perché le repliche dei suoi spettacoli sono ormai una costante. Nel 2015 furono addirittura quattro le rappresentazioni messe in scena in un solo mese, e due anni dopo avvenne la stessa cosa, mentre l’anno scorso il raddoppio fu assicurato proprio come in questa occasione.

Il mattatore teatrale torna quindi in scena dirigendo se stesso nei panni di Alberto Pisapìa, un ristoratore sull’orlo del fallimento. Sposato con Valeria Vitiello, donna sanguigna dal carattere combattivo, è padre di Anna e Matteo: la prima anarchica e irascibile, l’altro riflessivo e pacato. Alberto vive da quasi quattro anni una situazione di grande disagio psichico, un vero e proprio esaurimento nervoso, a causa della crisi economica del Paese e in seguito a una serie di investimenti avventati, consigliati dal fratello Ernesto, suo avvocato e socio in affari. Alberto, ormai indeciso se farla finita con la propria vita o con quella della suocera, sarà aiutato solo dall’amore della moglie Valeria, e dei figli Anna e Matteo, che si prodigheranno per salvare la vita di un onesto contribuente di ‘iniquitalia’.

Dopo aver ospitato Gianfranco Jannuzzo, Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, la Compagnia Italiana di Operette e uno spettacolo di Burlesque, il resto del cast della rassegna è composto da altri nomi di prestigio come Lunetta Savino, Gennaro Cannavacciuolo, Max Pisu e Gianni Ferreri.

Il calendario degli altri spettacoli:

venerdì 21 febbraio

Lunetta Savino in “Non farmi perdere tempo”

venerdì 20 marzo

Gennaro Cannavacciuolo in “Volare oh oh”

martedì 19 maggio

Max Pisu e Gianni Ferreri in “Casalinghi disperati”

Informazioni:

Telefono: 0881-530840 o 333-2523400 o 333-7022800

www.chiccodimusica.it

chiccodimusica@libero.it