Foggia. Convenzioni urbanistiche Consorzio Unitario, Comune dovrà esprimersi

. “Il silenzio viene a configurarsi come mero comportamento omissivo, carente di qualsivoglia elemento volitivo della pubblica amministrazione, improduttivo di alcun effetto sostanziale, che contravviene all’obbligo strumentale di concludere il procedimento in forma espressa (art. 2 della legge n. 241 del 1990)“.

Con recente sentenza, il Tar Puglia di Bari, II sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, ha dichiara improcedibile il ricorso principale del Consorzio unitario coop. casa, società cooperativa edilizia per azioni, accogliendo tuttavia i motivi aggiunti, contro il Comune di Foggia, per l’annullamento di alcune delibere di Giunta comunale (n. 54 del 9.5.2011; n. 49 del 26.4.2011; n. 7 del 12.1.2012 e tutti gli atti ai predetti comunque connessi), e per l’accertamento:

– dell’inadempimento del Comune ai propri obblighi assunti con la convenzione del 21.06.2007 rep. 132317 e successive modifiche ed integrazioni;

– dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione del Consorzio dedotto in causa;

– dell’obbligo del Comune di adottare gli atti conseguenti occorrenti e/o necessari per il Consorzio.

Il Consorzio aveva chiesto anche il risarcimento del danno ingiusto subito.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 16 maggio 2019: per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Foggia di concludere il procedimento volto alla definizione dei rapporti in atto, alla stregua di quanto convenuto e pattuito nella conferenza di servizi decisoria del 13 dicembre 2018 mediante l’approvazione con atto di consiglio comunale dello schema di convenzione urbanistica, recante la novazione delle convenzione per atto Notar Alba Mazzeo del 27/09/2010 rep. n. 54369 di modifica e rettifica della Convenzione per atto Notar Nicola Signore del 21/06/2007 rep. n. 132317, per la realizzazione degli interventi nella rimodulazione funzionale interna al Piano di zona 167 vigente e sottoscrizione della convenzione urbanistica, come da proposta di deliberazione per il Consiglio comunale di cui al n. 1 del 7 gennaio 2019 del “registro delle proposte deliberative”.

I FATTI

“Con il ricorso principale, il Consorzio unitario coop. Casa impugnava le delibere di Giunta comunale, che respingevano le istanze di riesame della convenzione urbanistica di una importante zona della Città di Foggia e che indi ribadivano la necessità di portare ad esecuzione la convenzione così come stipulata. Allo stesso tempo, il Consorzio ricorrente proponeva domanda di accertamento dell’inadempimento del Comune di Foggia, con connessa domanda per la declaratoria di sopravvenuta impossibilità di adempimento, a causa del comportamento dello stesso Comune, asserito come illegittimo, che – nell’ambito delle diverse attività esecutive del piano di zona convenzionato – non avrebbe in concreto consentito, mediante plurime variazioni unilaterali dell’originario assetto definito, una invero corretta attuazione della stessa convenzione.

Nel corso del processo, le parti si scambiavano copiosi documenti, memorie e repliche. Quindi tra le parti, pendendo il ricorso, venivano intavolate trattative di bonario componimento della controversia, che determinavano più volte il rinvio e la cancellazione della causa dal ruolo. In particolare, veniva indetta un’apposita conferenza di servizi decisoria, nella quale le parti riuscivano a compendiare le rispettive posizioni, inizialmente distanti, addivenendo ad una comune prospettazione circa la novazione della vigente convenzione, ritenuta comunque da entrambe le parti non più realizzabile, anche in ragione delle oramai mutate condizioni di contesto economico, a distanza di oltre un decennio dalle iniziali intese.

Tuttavia, con ricorso per motivi aggiunti del 16 maggio 2019, il Consorzio ricorrente impugnava il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Foggia, segnatamente chiedendo l’accertamento del suo obbligo di concludere il predetto procedimento volto alla ridefinizione dei rapporti in atto, alla stregua di quanto convenuto nella conferenza di servizi decisoria del 13 dicembre 2018. La detta conferenza di servizi si era infatti conclusa, dopo adeguata istruttoria e istituzione di un apposito tavolo tecnico, con la proposta dell’approvazione, con atto del Consiglio comunale, di una nuova convenzione urbanistica, recante la novazione della convenzione notarile”.

ATTO INTEGRALE coopunitariofoggiatar27012020