Il foggiano Iammarino a Sanremo con Marco Masini (VIDEO)

Il musicista foggiano Antonio Iammarino, salito di recente in auge per aver composto la colonna sonora del film campione d’incasso, farà parte della kermesse del 70° edizione del Festival di Sanremo.

A spiegarlo è lo stesso artista tramite un post sui social: “Io Ti Volevo è una canzone che abbiamo scritto qualche anno fa, e mi fa molto piacere che Marco Masini l’abbia inserita (in una versione speciale in duetto con un’altra voce straordinaria) nel suo prossimo disco, in uscita nel periodo sanremese”.

Lo stesso Masini posta un video sulla collaborazione: “Un grande amico, Carlo Conti, mi ha dato la possibilità di presentare “Io ti volevo” a I Migliori Anni. Da lì è nato un bel percorso artistico insieme ad Antonio Iammarino. Tutt’ora scriviamo insieme e siamo due grandi amici”.

Sulla pagine di Iammarino si legge: “Ho avuto il piacere di lavorare, come pianista live e in studio, per molti artisti: Raf, Marco Masini, Anna Oxa, Patty Pravo, Annalisa, Enrico Ruggeri, Silvia Salemi, Bungaro, Erica Mou, Lodovica Comello, Irene Fargo, i Baraonna, Federico Straga’, Pino Insegno, Giampiero Artegiani e con tanti altri in occasione di concerti ed eventi televisivi.

Ho scritto canzoni, testi e musiche, per (o con) Fiorella Mannoia, Tiziano Ferro, Noemi, Giordana, Marco Masini, Giusy Ferreri, Raf, Nina Zilli, Federica Carta, Erica Mou, Raige & Giulia Luzi.

Dal 2016 collaboro, come autore in esclusiva editoriale, con Warner Chappell”.