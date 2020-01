Incidente Melendugno, feriti Stajano e ragazza. Da Manfredonia “Forza Eros”

, 28 gennaio 2020. Sarebbero “stazionarie” le condizioni dell’ex calciatore del Manfredonia,, coinvolto in un incidente stradale, ieri verso le ore 19 sulla provinciale che collega Lecce e Melendugno. Lo si apprende da raccolta dati. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati due: una Mini Cooper, con il calciatore, di origini leccese, e una giovane originaria di Manfredonia, e una Volvo, con altre due passeggeri nel mezzo.

Tanti gli incoraggiamenti in queste ore per il giovane, dal Manfredonia calcio, dal Melendugno, dal Galatina, attuale club del centrocampista / terzino destrpo. “La gara di Coppa Puglia tra i biancostellati e il Melendugno, in programma per giovedì 30 – si legge su SalentoSport – è stata posticipata al 6 febbraio. Con la speranza di avere buone notizie dai bollettini medici”.