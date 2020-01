Incidente sulla SS89 Garganica: trattore in corsia, 4 i feriti (FOTOGALLERY)

, 28 Gennaio 2020. A causa di un incidente sulla statale 89 “Garganica” è istituito provvisoriamente un senso unico alternato al km183,800 nel comune di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli e un trattore agricolo. Nell’ impatto quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e i Carabinieri di Foggia per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

foto StatoQuotidiano – Angy – Maizzi – Vittorio De Padova