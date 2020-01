Le criticità del Consorzio ASI di Foggia, “Riduzione patrimonio netto di € 609.817”

Come anticipato , con atto della Giunta regionale pugliese è stato nominato unper il, in grado di “sostituire, con pienezza di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, gli Organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni“.

Le funzioni commissariali sono state affidate al dr. Agostino De Paolis, già dirigente tra l’altro del Commissariato di P.S. di Manfredonia.

La ricostruzione dall’atto della Giunta. In precedenza incarico di Presidente del Consorzio ad Angelo Riccardi

Con deliberazione del 27.09.2017, l’Assemblea Generale del Consorzio ASI di Foggia aveva conferito ad Angelo Riccardi, (al tempo,ndr) sindaco del Comune di Manfredonia, l’incarico di Presidente del Consorzio. A seguito di segnalazione pervenuta con note successive, l’ANAC – secondo deliberato consiliare dell’01.03.2018 – ha comunicato ad Angelo Riccardi, l’avvio del procedimento relativo a una possibile ipotesi di inconferibilità del citato incarico di Presidente del Consorzio ASI di Foggia.

Il 29.03.2018, il RPCT dell’Asi Foggia ha inviato all’ANAC le proprie deduzioni, ritenendo l’inapplicabilità del d.lgs. 39/2013 agli enti pubblici economici e sostenendo, comunque, che “l’incarico sarebbe conferibile, non avendo il Presidente del Consorzio deleghe gestionali dirette”. Con provvedimento del 09.05.2018, l’ANAC ha deliberato “l’inconferibilità dell’incarico di Presidente del Consorzio ASI di Foggia a colui che, alla data di conferimento dell’incarico ed attualmente, ricopre la carica di sindaco del comune di Manfredonia e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013″. Con nota successiva, Il RCPT del Consorzio ASI di Foggia ha avviato il procedimento di contestazione dell’inconferibilità dell’incarico. Con ricorso al TAR Lazio – sede di Roma, Angelo Riccardi, in proprio ed in qualità di Presidente del Consorzio ASI di Foggia, ha impugnato la delibera ANAC del 09.05.2018. Con successiva Determinazione, il RPCT ha disposto la chiusura e l’archiviazione del procedimento di contestazione, ritenendo “conferibile l’incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di Foggia del signor Angelo RICCARDI, come deliberato dall’assemblea generale in data 27 settembre 2017”.

Con nota del 06.07.2018, l’ANAC ha contestato tali determinazioni, ribadendo la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico al Presidente del Consorzio nonché del relativo contratto, evidenziando l’onere di conformarsi alla delibera n. 453 del 09.05.2018, “mediante adozione di tutte le misure necessarie per far cessare l’esercizio della carica illegittimamente conferita, con l’avvertimento che, in difetto, avrebbe provveduto a interessare la magistratura contabile per gli aspetti di competenza“. Con nota del 19.07.2018, l’Amministrazione regionale ha chiesto al Consorzio ASI di Foggia, di “trasmettere la documentazione integrale concernente il procedimento, nonché la copia del verbale del C.d.A. relativo alla seduta di insediamento, un elenco di eventuali altri amministratori (oltre al Presidente) in situazioni analoghe e un elenco degli atti a rischio di dichiarazione di nullità a seguito dell’accertamento della predetta inconferibilità”. Il Consorzio ha riscontrato la richiesta trasmettendo la documentazione. In seguito,”la Regione Puglia ha evidenziato una serie di criticità con riferimento al procedimento di contestazione dell’inconferibilità dell’incarico ad Angelo Riccardi, rilevando, altresì, irregolarità di gestione sotto vari profili in altri procedimenti, invitando il Consorzio a conformarsi alla delibera ANAC n. 453 del 09.05.2018, nonché a trasmettere atti e provvedimenti relativi alle ulteriori irregolarità riscontrate. Con ricorso per motivi aggiunti, Angelo Riccardi ha chiesto l’annullamento del provvedimento ANAC del 06.07.2018, della delibera ANAC del 09.05.2018, già impugnata con il ricorso principale, e della nota della Regione Puglia, del 03.08.2018″.

“In seguito, con sentenza del 3 aprile 2019, n. 4780, il TAR Lazio, pronunciando sulla controversia emarginata ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti, compensando le spese di giudizio tra le parti. La sentenza del T.A.R. Lazio -sezione di Roma n. 4870/2019, è stata impugnata dal già Presidente Angelo Riccardi, la cui causa pende dinanzi al Consiglio di Stato”. Così dall’atto della giunta regionale pugliese.

Dal Commissario Santi Giuffrè al dr. Agostino De Paolis

Con nota del 09.05.2019, l’Amministrazione regionale ha chiesto al R.P.C.T. del Consorzio se i residui membri dell’Assemblea, non attinti dalla sanzione, siano nella condizione di “esprimere una valida maggioranza per la nomina del nuovo Presidente e la ricostituzione del CdA; con nota del 13.05.2019, del 14.05.2019, il R.P.C.T. ha riscontrato la richiesta, evidenziando la sussistenza di criticità tali da far ipotizzare una concreta impossibilità di ricomporre l’assetto funzionale degli organi statutari”.

Da qui, con Deliberazione del 15.05.2019, n. 901, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e del Presidente della Giunta ha rilevato l’impossibilità di funzionamento degli Organi del Consorzio e la presenza di una causa di “impossibilità degli organi di funzionare“ disciplinata dalla legge regionale, disponendo, tra l’altro, lo scioglimento degli organi del Consorzio ASI di Foggia e la nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, agli Organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione, e comunque entro e non oltre centottanta (180) giorni dalla piena effettività della nomina; con successivo Decreto del 01.07.2019, il Presidente della Giunta regionale, a seguito della verifica dell’insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità, ha perfezionato la nomina del dott. Santi Giuffrè a Commissario del Consorzio ASI di Foggia.

Con nota del 26.11.2019, il Commissario ha trasmesso alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi il Bilancio 2018 approvato dall’Assemblea; da esame dello stesso, si è evidenziata la presenza di una rilevante perdita di esercizio, pari ad € 1.000.674; pertanto, si è ritenuto opportuno convocare il Commissario per un incontro sulla situazione generale del Consorzio, in data 4 dicembre 2019.

Le criticità del bilancio

All’incontro del 4 dicembre il Commissario ha fornito alcuni elementi di indagine, rendendo altresì necessaria la richiesta di ulteriori informazioni e chiarimenti. “La condizione del consorzio, emergente dal bilancio approvato, presenta delle criticità gravi; la perdita evidenziata dalla gestione commissariale infatti, sebbene risalente al periodo precedente, comporta la riduzione del patrimonio netto dell’ente al valore negativo di € 609.817. A ciò si aggiunge che, come appreso dal Commissario durante l’incontro del 4 dicembre e parzialmente già suffragato dalla documentazione trasmessa, sussistono contenziosi per importi rilevanti e suscettibili di vedere la soccombenza del consorzio, a fronte di un insufficiente accantonamento a Fondo rischi di soli € 823.553 “a copertura dei contenziosi esistenti”. Nello specifico: il petitum della ditta General Costruzioni ammonta a complessivi € 1.100.000, oltre circa € 800.000 a titolo di risarcimento danni, il contenzioso TME potrebbe comportare per il Consorzio un esborso di € 4.535.251 (cfr. nota integrativa al Bilancio 2018) oltre alla svalutazione dell’ingente credito vantato nei confronti del cliente fallito De Langlade e Grancelli (cfr. relazione commissariale al Bilancio 2018)”.