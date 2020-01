Le preoccupazioni di Urbano per la “pantera di O’ Principe”

Foggia, 28 gennaio 2020. Sono passate più di due settimane dalle segnalazioni della pantera nera, prima a, poi ae ora anel territorio di. A più riprese, anche oggi, si sono alzati in volo gli aerei spiateleguidati dagli schermi del 32esimo Stormo dell’senza alcun esito. E la situazione va peggiorando col tempo perchè sembra che l’habitat dell’animale sia diventata la

Luigi Urbano, responsabile del servizio veterinario dell’Asl Foggia, in una recente intervista ai microfoni di Tele Norba ha dichiarato sconfortato: “Molto probabilmente avrà raggiunto il Gargano. Sono davvero preoccupato“. In un territorio così variegato, pieno di anfratti e alberi le ricerche attuate anche dai Predator diventano ancora più difficili. Già sono per natura sono animali schivi, ora con un territorio pieno di vegetazione sono veramente preoccupato. In un territorio come quello, se è affamata può essere veramente pericolosa“. Nel frattempo sono state piazzate gabbie/trappola nella boscaglia con carne fresca all’interno per cercare di catturare il felino. Per Federico Coccìa, veterinario, già presidente del Bioparco di Roma, misure del tutto insufficienti: “Non ci sono forze e strumenti adatti. In tutta la Puglia vengono usate due gabbie per tentare di intrappolarla, ne servirebbe 20 o 30. Le istituzioni stanno sottovalutando enormemente il problema“.

Secondo gli investigatiori la pantera potrebbe essere scappata dalla casa di un boss. La detenzione di un grosso felino, nelle logiche della criminalità, è segno di supremazia e potenza. La pantera potrebbe essere stata liberata perché forse il boss temeva un controllo delle forze di polizia.

Nella seconda stagione della serie TV Gomorra è presente il personaggio di un giovane boss, Gabriele detto”‘O Principe”, perchè la sua carriera criminale gli consente di avere un alto tenore di vita proprio come un principe. Villa dai marmi bianchi e immancabile piscina, arredamenti sfarzosi, auto di lusso, una esotica fidanzata, Azmera (affascinante ragazza di colore che parla napoletano) e una pantera nera che tiene addomesticata nel suo terrazzo. Le cronache della Capitanata sembrano più assomigliare a un libro di Roberto Saviano. Ma questo non sembra stupire più nessuno.

Foto: Emanuela Scarpa