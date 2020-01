Locandina graphic designer manfredoniana su Amazon prime video USA e UK

Manfredonia, 28 gennaio 2020. La locandina di una graphic designer manfredoniana è approdata su Amazon prime video Usa e UK. Si tratta della locandina che la graphic designer, laureata alla LABA di Rimini Annarita Calvano, titolare dello studio BeeCreative, ha realizzato per un cortometraggio di Stefano Simone distribuito da oggi sulla nota piattaforma on line. La locandina è stata valutata in maniera molto positiva dal team Amazon.