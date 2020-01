L’Olivetti di Orta Nova presenta Moby Dick presso la sede Rai di Bari

L’I.I.S. “A. Olivetti” oggi a Bari presso la sede Rai per mettere in scena lo spettacolo su. L’iniziativa rientra nel percorso”, un progetto letterario e di lettura organizzato dal direttore della sede: “Abbiamo partecipato leggendo sulla pagina social del circolo di lettura Kairos un post sul tema” dice la profche, con, ha guidato gli alunni e coinvolto gli iscritti ai vari indirizzi dell’istituto. Francesca e Giovanna Di Pietro insegnano rispettivamente Italiano e Inglese. “Dopo aver letto il libro – continua la prof di inglese- con i ragazzi abbiamo selezionato le pagine più significative del romanzo discegliendo come chiave di interpretazione dell’opera quella del ‘mostro’ metafora dell’ossessione. Successivamente abbiamo effettuato una trasposizione lirica dei passi individuati utilizzando le tecniche del caviardage, del cut-up, della magnetic poetry, e contaminando la scrittura con altre tecniche artistiche, quali il collage, il disegno, la pittura, il ricamo. Il lavoro è stato realizzato in formato cartaceo e digitale e corredato da un’ampia documentazione fotografica”.

Le poesie aprono e chiudono la riscrittura lirico-teatrale realizzata dalla docente di italiano Maria Francesca Di Pietro. “All’interno della sceneggiatura Moby Dick viene reinterpretata in chiave simbolica come elemento dionisiaco, imprevedibile, minaccioso, desiderato insieme e temuto, rovello interiore che conduce l’uomo alla perdita di sé e della ragione. In tale interpretazione la balena- spiega Francesca Di Pietro- è la natura, è il femminile, difficilmente irreggimentabile all’interno dell’ordine ‘apollineo’ inutilmente ricercato da Achab”.

Moby Dick è rappresentata sulla scena da un coro di ragazze vestite di bianco e con una maschera sul volto che recitano una litania lirica e proclamano le proprie ossessioni in forma di preghiere, lette dalle allieve sul palmo delle mani. “Ogni ossessione è una poesia scritta dagli alunni ed è, insieme, anche l’attualizzazione del mostro interiore di Moby Dick, poiché rappresenta un loro tormento o un loro desiderio. Una delle ossessioni è recitata unicamente in lingua inglese, un’altra viene invece rappresentata a voci alternate come nell’eco della risacca marina”. Gli alunni hanno anche curato gli aspetti tecnici, relativi ai fondali scenici, agli effetti sonori, alle musiche, agli oggetti di scena, ai costumi. Alcuni dei brani strumentali vengono eseguiti dal vivo con tromba e chitarra. “Il direttore Gianni Di Giuseppe ci ha detto che dobbiamo continuare nell’attività intrapresa con le classi – commenta Giovanna Di Pietro di ritorno dalla mattinata barese- e che potrebbe anche venir nel nostro istituto ad Orta Nova per un incontro su un tema letterario”.