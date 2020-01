Manfredonia. Fine relazione, lui si vendica “Video sessuali su whatsapp”: chiesto rinvio a giudizio

, 28 gennaio 2020. Dopo la fine della relazione si vendica diffondendo video dell’ex durante “il compimento di atti sessuali“. I fatti originano nella vittima un “grave perdurante stato d’ansia“, costringendola ad “alterare le proprie abitudini di vita“. L’autore dei fatti avrebbe diffuso i video anche ad amici, violando dunque l’intimità dell’ex convivente.

A seguire la vicenda, avvenuta a Manfredonia fino al marzo del 2019, è stato il Commissariato di P.S. locale. Per l’autore dei fatti, residente nella città sipontina, è stato chiesto il rinvio a giudizio, con recente provvedimento del Pm Mongelli del Tribunale di Foggia. Si parla di una coppia adulta, con un’età superiore ai 40/50 anni.

“La mia assistita – spiega a StatoQuotidiano l’Avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia -, è stata oggetto di un vero e proprio atto persecutorio, capace di distruggerle la vita, di impedirle accesso ai luoghi pubblici, per l’umiliazione subita. Parliamo di una violenza spregevole: la donna è basita e terrorizzata e ha anche meditato di lasciare il proprio lavoro per la violazione della propria intimità. La violenza non è solo un atto fisico ma anche ogni forma di umiliazione che si infligge per vendetta. Azioni come questa fanno comprendere come questo uomo sia un essere senza alcun coraggio e dignità”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it

RIPRODUZIONE RISERVATA