Manfredonia. Interdittiva antimafia, revoca concessione demaniale alla coop G.L. Itticoltura

Focus StatoQuotidiano – Interdittive antimafia gennaio 2020

Come già pubblicato da StatoQuotidiano, e come reso noto dalla Prefettura di Foggia in una comunicazione ufficiale, “Nel quadro dell’azione di contrasto alla mafia foggiana, sono state emesse dal Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, dieci interdittive antimafia che hanno investito società ed imprese operanti in diversi settori imprenditoriali e commerciali“.

I destinatari dei provvedimenti amministrativi sono:

1. G.L. ITTICOLTURA, Società Cooperativa di Manfredonia, operante nel settore ittico;

2. MARITTICA S.R.L., anch’essa impresa operante nello stesso settore, sempre con sede a Manfredonia;

3. DIVINE WHIMS S.R.L.S., attività commerciale – Manfredonia; (“settore alimentari”)

4. “CINFLO SRL“, attività commerciale – Manfredonia; (“Gestione di parcheggi e autorimesse”);

5. BRIGIDA MATTEO — Distributore di carburante con annesso bar, commercio al dettaglio di carburanti — Manfredonia.

Le dichiarazioni del prefetto Grassi dopo l’emissione delle 10 interdittive. “Dobbiamo prosciugare il bacino di riferimento della c.d. ‘zona grigia’“. “Le attività commerciali ed imprenditoriali devono essere scevre da condizionamenti mafiosi. Si vuole una libertà di impresa pulita. Bisogna contestualmente impedire alle organizzazioni criminali di penetrare i settori della Pubblica Amministrazione per garantire il buon andamento della stessa. Pertanto, il pericolo che questo possa accadere mi ha indotto ad adottare questi provvedimenti amministrativi. Continueremo senza sosta a svolgere le attivitità di monitoraggio antimafia in città ed in provincia“.