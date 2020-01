Manfredonia: ormeggio abusivo nel Porto commerciale, attività subacquee Guardia Costiera

Manfredonia, 28 gennaio 2020. Operazioni in corso del I Nucleo Operatori Subacquei Guardia Costiera nel porto commerciale di Manfredonia, dal 28 gennaio fino al 30 gennaio 2020, per attività subacquee di rilievi fotografici e video degli ormeggi (corpi morti e catenarie) utilizzati per l’ormeggio abusivo di natanti da diporto all’interno dell’area indicata. L’attività, come anticipato, segue quando indicato dalla Procura di Foggia nell’ambito di un recente procedimento penale (n° 5294/19 Mod.44).

L’area delle attività è stata naturalmente interdetta al transito e alla sosta di qualsiasi unità navale, alla pesca in qualsiasi forma praticata e ad ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare, ivi compresa l’attività subacquea.

Occupazione abusiva specchi acquei nel porto di Manfredonia: blitz Carabinieri e CP Come anticipato il 22 gennaio 2020, i militari della Guardia Costiera e della Compagnia Carabinieri di Manfredonia sono stati delegati dalla Procura della Repubblica di Foggia ad effettuare degli accertamenti finalizzati al contrasto dell’occupazione abusiva degli specchi acquei all’interno del porto di Manfredonia. In particolare, l’attivita’ di indagine riguardera’ tutte le imbarcazioni e natanti ormeggiati all’interno del porto commerciale di Manfredonia in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo ed ormeggiate a singoli corpi morti ancorati nel fondale marino. La fase di rimozione delle barche sara’ anticipata da un’attivita’ investigativa ad opera del nucleo subacqueo della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto che si occupera’, gia’ dalla prossima settimana, di fotografare e filmare lo stato dei luoghi con particolare riferimento ai fondali e agli ormeggi abusivamente utilizzati dalle imbarcazioni.

Successivamente, sotto il coordinamento della autorita’ giudiziaria, le unita’/imbarcazioni illecitamente ormeggiate nel predetto porto, verranno sottoposte a sequestro e rimosse per la successiva custodia a cura della ’autorita’ di sistema portuale. I proprietari delle imbarcazioni identificati saranno deferiti all’autorita’ giudiziaria ai sensi degli articoli 54 e 1161 del codice della navigazione. All’interno del porto, nei pressi degli specchi acquei abusivamente occupati saranno posizionati appositi cartelli monitori dell’imminente attivita’ di rimozione delle stesse.