Maxi incidente sulla SS89 Garganica: traffico torna regolare

Bari, 28 Gennaio 2020. Traffico di nuovo regolare, dopo l’incidente sulla statale 89 “Garganica” che ha originato l’istituzione di un senso unico alternato al km183,800 nel comune di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli e un trattore agricolo. Nell’ impatto quattro persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas, i vigili del fuoco e i Carabinieri di Foggia per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

