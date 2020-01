Foggia. Roberto Solimando “Ecco cosa proverò quando sarò in tour con Vasco”

Carapelle –“La prima sensazione che ho provato? Considerare che il fatto di perseverare, di avere acquisito consapevolezza rispetto a ciò che si sa fare, di essere passato per periodi di grandi sacrifici e dubbi sul senso della propria passione, di momenti di scoraggiamento… tutto questo ha trovato una sua spiegazione, un senso”. Commenta così il traguardo raggiunto, il musicista originario di Carapelle.

ROBERTO SOLIMANDO, IMMAGINE IN ALLEGATO

E la sua esperienza, il suo risultato acquistano subito il sapore di una dimostrazione per tanti giovani ancora in cerca della loro strada. La dimostrazione del fatto che l’impegno e la fatica pagano sempre. E che non bisogna credere in quei programmi dove sembra che i sogni si realizzino per colpi di fortuna.

A proposito dei quali, a ulteriore riprova, Solimando tiene a sottolineare:

“Nessun segreto su come io sia arrivato a tale risultato. Tenacia e forza di volontà mi hanno portato ad arrivare fino a questo livello. Questo lo dico per sgomberare il campo da qualsiasi ragionamento del tipo ‘ti è capitato, sei stato fortunato’. Io credo che si arrivi ad essere competenti e ad essere professionisti dopo tante esperienze e tanti studi”.

Le esperienze di Roberto Solimando cominciano fin dalla sua infanzia, nella banda del paese dove suona uno strumento. Il primo maestro, Francesco Ariemme, trombettista di Orta Nova.

Nel periodo dell’adolescenza e fino all’età di 24 anni circa, Roberto aveva deciso di non intraprendere lo studio professionale dello strumento, tuttavia continua a suonare in vari contesti.

La prima vera esperienza arriva intorno al 2000 con un gruppo foggiano storico già abbastanza quotato in quegli anni, anche a livello nazionale, gli Pseudofonia, che proprio qualche giorno fa ha celebrato i 30 anni di carriera.

Un altro importante incontro, quello con il gruppo musicale Dixifrixi, di San Severo – in una collaborazione con Saltimbanco Italiano, agenzia e compagnia di spettacolo da strada – e partecipa così ad una serie di spettacoli che lo porteranno in Medio Oriente. Collaborazione importante questa che gli fa comprendere che è arrivato il momento di coltivare la passione per la musica e per lo spettacolo ritornando a studiare. A 26 anni si iscrive, dunque, al Conservatorio di Rodi Garganico. “Ero già grande, ma ho deciso di mettermi in gioco. Questo per dire che le difficoltà nella vita si presentano, come anche si verificano battute d’arresto in cui non sappiamo bene cosa fare. Ma poi una strada si trova se si rimane fiduciosi”. Roberto riesce, quindi, a conseguire il diploma di trombone in quattro anni anziché in sei, come dovrebbe essere nella regolarità, perché aveva voglia di recuperare il tempo perduto. E da quel momento non si ferma più.

Si trasferisce al Consevatorio di Bologna dove consegue il diploma per il trombone jazz e dove si realizza un altro incontro importante per la sua vita e la sua carriera: quello con il maestro Massimo Morganti, figura molto importante nel panorama musicale italiano, compositore, arrangiatore, didatta di spicco non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

Laureato con 110 e lode nel 2014, Roberto si forma anche nel campo dell’insegnanento della musica frequentando il rispettivo TFA (Tirocinio Formativo Attivo nel mondo della scuola) e dal 2015 pratica la professione di docente di Musica nella scuola secondaria di primo grado. Presso il Conservatorio di Rovigo Roberto Solimando si iscrive, subito dopo il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, ad un corso biennale per il trombone Jazz che terminerà a breve. Negli anni effettua numerosi concerti sia come solista che in formazioni orchestrali con musicisti del calibro di Dave Weckl, Gregory Porter, Vince Mendoza, Mike Stern, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Enrico Rava ed altri. Numerose sono anche le incisioni discografiche in qualità di sideman (circa una quindicina finora) ed a breve vedrà la luce il suo primo album da solista, a cui sta attualmente lavorando tra le altre cose. Insomma, un percorso di studi e di crescita lungo, impegnativo e faticoso. Ma nel quale Roberto ha voluto credere e nel quale lui stesso vede un esempio da portare ai suoi alunni, nella scuola dove insegna, in Emilia Romagna, e ai giovani tutti. “Soprattutto ai giovani” precisa infatti “voglio dire che è necessario che capiscano che bisogna tenere duro, studiare, oltre ad avere una passione”. E poi arriva Vasco Rossi nella sua vita.

L’incontro diretto con lui non c’è stato. Ai livelli di un artista del calibro del Blasco è il management ad individuare i musicisti che nei fatti possano dimostrare esperienza e competenza musicale. E nel percorso di anni di Roberto erano maturate quelle esperienze e quei momenti in cui era emersa la sua competenza, oltre ad una rete di conoscenze nel mondo musicale rispetto alle quali il nome di Roberto Solimando era chiaramente diventato sinonimo di una preparazione tale da poter essere spesa nel corso del tour dell’artista Vasco Rossi. L’incontro tra Roberto ed il cantautore emiliano sarà evidente a tutti nella serie di concerti che si terranno nel mese di giugno, tra Firenze, Roma, Milano, Imola. Presumibilmente, l’avventura per Roberto Solimando comincerà a maggio per le prove prima del tour.

A cura di Daniela Iannuzzi