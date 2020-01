Partono i concorsi scuola per 64 mila posti

Sono tre i nuoviper lache il nuovo ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intende bandireper complessivi: uno riguarderà gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria e due quelli delle scuole medie e superiori. Entro l’anno, inoltre, potrebbe esserci un altro concorso per gli. Sono i risultati della prima attuazione del Decreto scuola che ha autorizzato 70 mila assunzioni complessive nella scuola e in questo ambito prevede anche lo svolgimento veloce di un concorso straordinario per 24 mila docenti precari.

Fonte, articolo completo laleggepertutti