Puglia e nazionale: la top 11

La regione conosciuta come il “tacco” dello stivale italico è anche terra in cui il piatto principale è sempre il calcio e la passione sportiva è grande, nonostante il momento non felicissimo delle squadre pugliesi. Infatti il Foggia milita in serie D, mentre il Bari, il Monopoli, il Francavilla e il Bisceglie partecipano al girone C della Lega Pro, un campionato che ha più l’aria di una serie B di nobili decadute con squadre come l’Avellino, il Catania, la Reggina, la Ternana e, appunto, lo stesso Bari di De Laurentiis. Quindi non troviamo soltanto il famoso pane di Altamura, le bellissime spiagge salentine, i trulli di Alberobello, le rovine romane e greche, ma anche tanti talenti e ottimi calciatori, da annoverare fra le “primizie” pugliesi e alcuni di questi hanno lasciato il segno anche nel cuore dei tifosi azzurri della nazionale. Ipotizzando una “top 11” di calciatori pugliesi del recente passato, ci sarebbe da divertirsi, anche perché i calciatori pugliesi abbinano spesso estro in campo e simpatia fuori.

Da Materazzi a Cassano: un mondiale e un secondo posto all’Europeo



Simpatia, sì, ma anche tanto talento e concretezza: come dimenticare le gesta di Marco Materazzi ai mondiali 2006, vinti dall’Italia. Materazzi fu assoluto protagonista di quel mondiale con due goal (uno in finale, appunto), un’espulsione contro l’Australia e la testata ricevuta da Zidane, che segnò molto probabilmente le sorti di quella partita e il definitivo addio al calcio del francese. Indelebile nella memoria di tutti i tifosi italiani anche l’abbraccio all’arbitro Benito Archundia dopo il goal di Fabio Grosso nella semifinale contro la Germania, non avendo trovato nessun compagno vicino con cui festeggiare.

Altro gioiello del calcio nostrano, il cosiddetto “pide de Bari vecchia”, Antonio Cassano, ha forse vinto molto meno di quello che il suo immenso talento meritava, ma con la nazionale è riuscito a togliersi qualche soddisfazione, come il secondo posto all’Europeo del 2012, in coppia con un’altra “testa calda”, Mario Balotelli. Antonio in quella competizione fu sontuoso e regalò assist a non finire soprattutto al suo compagno d’attacco, ma purtroppo non bastò per battere la Spagna di Iniesta, all’epoca in uno stato di grazia psicofisico.

Panchina a Conte: ballottaggio Inglese-Pellè

Continuando in questa ipotetica nazionale di calciatori pugliesi, il mister non può che essere Antonio Conte, leccese DOC, lanciatissimo con la sua Inter, quotata dalle scommesse online come la vera outsider della Juventus di Sarri, che avrebbe il dubbio in attacco fra Pellè e Inglese. Pellè sembrerebbe in vantaggio grazie all’Europeo del 2016: era infatti l’unica punta di peso di una nazionale capace di eliminare la quotatissima Spagna con un secco 2-0 agli ottavi di finale anche grazie ad un goal dell’attaccante di San Cesario. Il suo cammino azzurro si interruppe solo ai rigori contro la Germania ai quarti di finale, andando comunque sopra le aspettative. A supporto dell’unica punta, oltre a Cassano, Conte avrebbe l’imbarazzo della scelta, potendo variare fra Miccoli, il talento di Nardò, ex bomber di Juventus, Palermo e Fiorentina, Nicola Bellomo, talento di Bari mai definitivamente esploso, attualmente alla Reggina in Lega Pro e Galano, calciatore tutto mancino in forza al Pescara in serie B e Caputo, seconda punta del Sassuolo che sta confermando di essere vero bomber.

Scherzi e statistiche a parte, il 2020 rappresenta un anno importante per il calcio pugliese, stagione in cui in particolare Foggia e Bari, dovranno, insieme con la società e gli addetti ai lavori, gettare le basi per un pronto ritorno nel calcio che spetta alle due piazze, troppo mortificate da questi ultimi anni di crisi economica.