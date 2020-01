San Severo, costituzione short list di avvocati esterni per il Comune

Con, la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco avv. Francesco Miglio, su relazione e proposta dell’Assessore al Contenzioso dott. Mario Marchese, ha approvato la COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI INTERESSATI ALL’EVENTUALE PATROCINIO LEGALE DELL’ENTE.

Conseguentemente sul sito del Comune di San Severo (www.comune.san-severo.fg.it) è stata pubblicata la delibera di Giunta Comunale e l’AVVISO PUBBLICO per la costituzione di una short list di avvocati esterni per l’eventuale patrocinio legale dell’Ente.

La short list sarà divisa nei seguenti ambiti di specializzazione per materia: a. Civile; b. Lavoro; c. Amministrativo; d. Tributario; e. Penale. Gli avvocati potranno partecipare singolarmente, ovvero come associazioni professionali. Dalla short list l’Amministrazione potrà, ricorrendone motivate esigenze, attingere al fine di procedere agli incarichi professionali. Si precisa che la formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale o para-concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente produce l’individuazione dei soggetti ai quali affidare nell’eventualità, con speditezza, incarichi professionali nel rispetto della vigente normativa in tema di affidamento di incarichi esterni.

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l’invio di istanza di partecipazione. Le domande dovranno essere sottoscritte dal singolo professionista e, nel caso di studio associato, dal professionista appositamente delegato dai componenti lo studio. Le istanze dovranno pervenire al protocollo del Comune di San Severo, Piazza Municipio n.1, a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it oppure a mezzo dei servizi postali o presentate direttamente a mano, in tali casi in plico chiuso, che rechi all’esterno la dicitura “Istanza relativa all’avviso pubblico per la costituzione di una short list di avvocato esterno”. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito del Comune di San Severo. Lo schema di domanda (oltre che ogni altra notizia utile) è reperibile sul sito del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it