Torna il parco giochi nell’area verde di San Felice vandalizzato a settembre

Foggia, 28 gennaio 2020. La cooperativa, che lavora con l’assessore all’ambiente, ha ripristinato i giochi nel Parco S. Felice assenti nella zona dal mese di settembre essendo logorati e non a norma. “E’ un’area aperta, non possiamo recintarla per evitare vandalizzazioni. Speriamo bene e continuiamo a lavorare anche per un’altra e spaziosa zona di quartiere Candelaro per cui i lavori partiranno a breve”.

Prevista anche la piantumazione di nuovi alberi in una città in cui ne mancano almeno tremila: “Stiamo discutendo con una società per la piantumazione di alberi a loro spese, che poi saranno di loro proprietà, se la questione che stiamo valutando va in porto ne parlerò, non voglio anticipare nulla”. Intanto l’associazione Conalpa- delegazione di Foggia, ha inviato una Pec al sindaco Franco Landella e all’assessore De Martino per sapere se nei Campi Diomedei, progetto in corso d’opera e in fase di ultimazione, è prevista la dog-area di cui ha fatto richiesta in data 24/01/2020. “Chiede- si legge nel comunicato sui social- di far realizzare una zona recintata per consentire ai proprietari di cani di poter tenere gli stessi liberi da guinzaglio all’interno di un’area circoscritta e protetta, una cosiddetta “dog area. In considerazione del fatto che la città di Foggia dispone purtroppo di pochissime aree recintate per cani e che nel comprensorio dei quartieri Fiera/ Michelangelo/ Villa Comunale non ne sono presenti, i Campi Diomedei rappresentano un’ottima occasione per colmare questa lacuna”. De Martino, dopo una consultazione con l’ingegner Paolo Affatato, dirigente del Comune di Foggia, risponde: “Entro venerdì mi faranno sapere se è possibile attuale una variante perché non è prevista quest’area. Ci stiamo attivando per realizzarne altre in altre parti della città”.