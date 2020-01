Vieste, chieste due condanne a 18 anni per l’agguato al boss Raduano

Il processo si sta celebrando con il rito abbreviato dinanzi al gup del Tri­bunale di Bari Luigi Lambriola. La sen­tenza è prevista per il 23 marzo. Ai due imputati si contestano l’aggravante maliosa e quella della premeditazione. Stando alle indagini coordinate dal pm della Dda di Bari Ettore Cardina­li, i due imputati, in concorso con il pregiudicato Gianmarco Pecorelli e su mandato del capo clan Girolamo Perna (questi ultimi entrambi uccisi in ag­guati mafiosi rispettivamente il 18 gi­ugno 2018 e il 26 aprle 2019), tentaro­no di uccidere il boss del clan rivale colpendolo a braccia, spalla e gambe con due fucili e un kalashnikov.

Fonte Retegargano