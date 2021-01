Morte Tiziana Gentile, Centro “Titina Cioffi”: “Violenza preoccupante”

Cerignola – Il Centro Antiviolenza “Titina Cioffi” sull’omicidio di Tiziana Gentile, la giovane donna uccisa il 26 gennaio nel comune di Orta Nova.

“Necessario contrastare una mentalità che ritiene la donna ancora bisognosa dell’intervento dell’uomo nella risoluzione di situazioni. Bisogna puntare alla prevenzione primaria, quella cioè che parte dalle giovani generazioni nella convinzione secondo cui per evitare gli episodi di violenza è necessario prima di tutto educare proprio i bambini, i ragazzi, a relazionarsi in modo sano tra i due generi”.

La violenza infatti rimane ancora in tanti contesti la modalità per relazionarsi e risolvere le questioni. Ed è da considerarsi innanzitutto come la conseguenza di un problema culturale in base al quale la donna viene vista come un essere inferiore e che può subire prevaricazioni. E allora c’è bisogno di un’azione costante nel quotidiano, di un’azione sinergica tra le varie istituzioni.

“Abbiamo bisogno di tutti” le parole di Francesca Paola Cafarella, coordinatrice del CAV di Cerignola “Anche del singolo cittadino, affinché si abitui a riflettere ogni giorno su quanto è necessario un cambio di rotta nei propri comportamenti e nel modo in cui partecipa al processo di formazione delle giovani generazioni.

Io non entro nel merito del movente che può avere spinto il presunto responsabile della morte di Tiziana Gentile a commettere il femminicidio, questo è compito degli inquirenti. Ma il dato evidente è che è stata ancora compiuta una violenza nei confronti di una donna.

E allora considero che gli applausi e le manifestazioni di solidarietà non bastano per dire “No” alla violenza sulle donne!”.

Era stata infatti inaugurata nel novembre 2019 una panchina rossa nel centro di Orta Nova a simboleggiare la volontà di opporsi alla violenza sulle donne.

Quella panchina doveva e dovrebbe rappresentare un simbolo di impegno civile di tutti per dire basta alla violenza di genere in cui rientrano non solo i femminicidi, ma tutte le aggressioni, dalle minacce ai maltrattamenti, allo stalking , alle percosse, alla violenza psicologica, economica, fisica e sessuale.

Ma il fenomeno della violenza di genere rimane ancora, preoccupante.

Negli ultimi due mesi, racconta infatti la dottoressa Francesca Cafarella, sono arrivati al Centro AntiViolenza “Titina Cioffi” di Cerignola, ben 10 accessi, ossia segnalazioni o richieste di aiuto dal territorio di Orta Nova. “Nel mese di dicembre, abbiamo fatto intervenire le forze dell’ ordine in una delle situazioni prese in carico, e siamo riusciti a trarre in salvo la donna mentre ci stava chiamando per fare la sua segnalazione”.

Ma tanto ancora c’è da fare per sradicare un fenomeno come la violenza di genere.

Daniela Iannuzzi