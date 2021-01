Covid, la Puglia resta arancione: quasi tutta Italia verso il giallo

Bari, 28/01/2021 – (repubblica) Più di mezza Italia potrebbe finire in zona gialla da domenica 31 gennaio, la Puglia no: resterebbe fra le quattro regioni arancioni, secondo le previsioni di Roma. È vero, da queste parti i contagi sono scesi del 14,5 per cento su base settimanale, in base ai dati del ministero della Salute riferiti alla settimana che va dal 18 al 24 gennaio, rispetto a quella precedente. Ma non basta.

Perché secondo le regole stabilite dal governo nella primavera 2020, e via via ribadite di decreto in decreto, per guadagnare il giallo una regione deve avere indicatori compatibili con il gradino più basso sulla scala delle restrizioni per almeno due settimane di fila. E invece venerdì 22 gennaio la cabina di regia nazionale ha certificato numeri da zona arancione per la Puglia. Dunque, anche se al prossimo esame dei tecnici di ministero, Istituto superiore di sanità e regioni – in calendario per venerdì 29 gennaio – i numeri sui contagi dovessero risultare da zona gialla la Puglia dovrebbe comunque aspettare. E mercoledì 27 gennaio la Puglia è risultata la prima regione in Italia per nuovi ricoveri nelle Rianimazioni Covid, con altre 18 persone per le quali il quadro clinico è peggiorato tanto da richiedere una terapia intensiva, appunto. (repubblica)