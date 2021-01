Dipendente comunale positiva, chiuso Municipio nel Foggiano

Biccari (Foggia), 28/01/2021 – (gazzettamezzogiorno) «Questa mattina ci è stata comunicata la positività (ad un test antigenico presso un laboratorio privato) di una dipendente comunale coinvolta in un possibile focolaio familiare prontamente segnalato all’ASL.

Per questo, in via del tutto cautelativa, ho disposto immediatamente la chiusura del Municipio, la sanificazione di tutti i locali e il lavoro in smart working per i dipendenti». E’ quanto comunica il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna.

Secondo il primo cittadino, «i casi accertati nel nostro territorio sono 7». Il Covid non va mai sottovalutato. Piuttosto che abbassare la guardia alziamo le mascherine (sotto il mento non servono) ed evitiamo contatti ravvicinati». (gazzettamezzogiorno)