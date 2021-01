Focolaio Covid sul Gargano: 20 positivi tra operatori e pazienti

Carpino, 28/01/2021 – (foggiatoday) Sono 20 i contagiati tra operatori e pazienti nella C.r.a.p. – Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica di Carpino. A comunicarlo è il sindaco Rocco Di Brina aggiornato ieri sera sui casi positivi al Covid nella struttura residenziale terapeutica: “Un numero che desta particolare attenzione e preoccupazione”. Un paziente è stato trasferito in ospedale a seguito di un peggioramento delle condizioni cliniche. “Ho già invitato i dipendenti positivi della struttura – ha detto il primo cittadino del comune garganico – a individuare tutti i propri contatti e fare in modo che anche persone con le quali sono entrate in contatto possano rimanere in isolamento”.(foggiatoday)