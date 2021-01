Foggia, arrestato ladro d’auto

Foggia, 28 gennaio 2021. Nella giornata del 26 gennaio, Agenti della Squadra Mobile, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi mirati alla repressione dei reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto C. M. A., pregiudicato locale di 37 anni, con precedenti specifici, per tentato furto d’autovettura, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Grazie ad una segnalazione pervenuta presso la linea 113, riguardante un individuo che con fare sospetto e parzialmente travisato da un berretto nero calato sul volto e dal dispositivo di protezione individuale, in piena mattinata si aggirava in questa via Monfalcone, un equipaggio dei “Falchi” si recava immediatamente sul posto.

Il C., veniva così colto in flagranza di reato, mentre, dopo aver infranto con un martelletto il finestrino lato passeggero di una Fiat Punto, ivi parcata, era intento ad armeggiare con arnesi atti allo scasso in corrispondenza del motore di avviamento dell’autovettura.

Il predetto, veniva pertanto tratto in arresto e dopo le formalità di rito, accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Infine, il veicolo oggetto del tentato furto, veniva riconsegnato al legittimo proprietario.