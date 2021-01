Foggia, Covid: alunna positiva alla Bovio, chiuse 18 classi

Foggia, 28/01/2021 – (foggiatoday) Un nuovo caso di positività all’infezione da Covid è stato riscontrato nella scuola secondaria di primo grado ‘Giovanni Bovio’ di Foggia. Il caso è stato riscontrato in una classe terza, nella quale è stata subito disposta l’interruzione delle attività didattiche in presenza fino al prossimo 6 febbraio. A scopo precauzionale, il dirigente scolastico Pasquale Palmisano ha disposto la temporanea interruzione dell’attività didattica in presenza fino allo stesso giorno, di altre diciassette classi.(foggiatoday)