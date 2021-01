Foggia, “Marco torna a casa”. Appello disperato a Chi l’ha Visto?

Sesso:M

Età:28 (al momento della scomparsa)

Statura:185

Occhi:castani

Capelli:castani

Abbigliamento:giubbotto blu scuro con cappuccio, maglione blu scuro con scritta sul retro bianca, jeans chiari con strappi altezza ginocchia, scarpe nere

Scomparso da:Foggia

Data della scomparsa:22/01/2021

Data pubblicazione:25/01/2021



Marco, 28 anni, vive a Foggia con la famiglia. Venerdì 22 gennaio, intorno alle 15, è uscito di casa a piedi dicendo che sarebbe andato a fare un giro; alla madre ha detto che sarebbe rientrato nel giro di un’ora ma così non è stato e a casa non è più rientrato. Di lui, da quel momento, non si sono più avute notizie. Non ha con sé cellulare né documenti. Sta attraversando un periodo di difficoltà e potrebbe avere bisogno di aiuto. Potrebbe essersi allontanato in treno.