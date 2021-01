Giardini per Mario Nero: “Adesso però rendiamoli degni della sua memoria”

L’amministrazione di Foggia ha progettato dei giardini da dedicare a Mario Nero e ha anticipato l’iniziativa spiegando le motivazioni della scelta e come sarà realizzato il progetto. Per ricordare il testimone di giustizia recentemente scomparso, oggi l’Università di Foggia gli dedica un incontro da remoto.

“Nero è l’uomo che assistette all’omicidio di Giovanni Panunzio e che fu costretto con la sua famiglia a vivere sotto copertura in Liguria dopo le vicende che nel 1992 sconvolsero la città di Foggia”, ricorda l’Ateneo. A seguire, la proiezione del film di Antonio Fortarezza: “La città ideale – le mani nella città”, un documentario sull’humus criminale e la legalità in terra di Capitanata.

Ma torniamo alla notizia dei giardini che gli saranno dedicati e alle polemiche che ha suscitato in città. Il coordinamento per gli alberi e il paesaggio (Conalpa) delegazione di Foggia fotografa la situazione attuale dei giardini, anche in una serie di foto che affiancano quelle già pubblicate dal Comune.

“Il Comune di Foggia intitola i nuovi giardini di via d’Addedda alla memoria di Mario Nero. Bellissima cosa. Adesso però rendiamo il “giardino” degno di quest’uomo. Non può restare così come è adesso, una distesa di erba incolta. Auspichiamo che il Comune provveda quanto prima a terminare l’opera, piantando gli alberi e le piante presenti nel progetto e posizionandovi le panchine. Se facciamo una cosa, facciamola bene”.

Più ironico Francesco Strippoli, del comitato Società civile. “Ma quindi fatemi capire, a Mario Nero sono stati dedicati dei giardini presenti nel videogioco The Sims? Perché questo ha postato il sindaco sulla sua pagina ufficiale. E nella realtà non vi dico nemmeno come si sta lì”. Il riferimento è alle scenografie da videogioco che sembrano intravedersi nel progetto”.