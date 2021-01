“Il poeta dialettale Antonio Villani, tra liriche e testi musicali”

Tra i poeti dialettali emersi in questo ultimo periodo qui a San Marco in Lamis, un posto di rilievo lo occupa senz’altro Antonio Villani (classe 1949), diventato con gli anni, e grazie ad una poliedrica attività letteraria, che lo vede impegnato in più direzioni, un po’ il simbolo della continuità poetica vernacolare in paese nel solco che fu di Francesco Paolo Borazio.

Un attivismo importante se non altro perché finalmente, dopo decenni di quasi oblio, la parola dialettale si distacca dal ruolo marginale in cui finora la letteratura classica l’aveva collocata per avere finalmente un ruolo preminente nell’ambiente culturale e letterario cittadino.

In verità il merito maggiore lo dobbiamo all’energica formazione culturale che prende il nome “La Puteca”, un sodalizio letterario (una Officina secondo i propositi del gruppo) nato una decina di anni fa con lo scopo principale di riunire sotto lo stesso tetto i poeti dialettali del posto, creando di fatto una nuova esperienza che col tempo ha dato i suoi frutti attraverso letture pubbliche e pubblicazioni periodiche. A guidarlo con autorevolezza è stato chiamato il poeta Luigi Ianzano, sicuramente la voce più rappresentativa del gruppo, anche se tutto l’ensemble, a vario titolo e con stili diversi, ha espresso una buona dialettica, ben diviso tra teatro e canzoni dialettali oltre alla poesia, la principale fonte di ispirazione.

Tonino Villani è stato quello che ha maggiormente allargato i suoi bisogni creativi superando di fatto il limite imposto in origine dalla scrittura, quella odorosa di inchiostro, per sconfinare di soppiatto nel mondo della musica. Non prima però di aver pubblicato, a distanza di cinque anni l’uno dall’altro due volumi di poesia a suo nome : “Parleme” (2015) e l’anno scorso “J’òje, Jére e ll’atu Jére”, due opere poetiche che hanno il merito di portarci a spasso nel nostro passato, anche remoto, una scrittura d’altri tempi come sostiene il compianto Tonino Guida nella prefazione, anch’egli figura preminente in seno alla Puteca e scomparso qualche anno fa. Una raccolta che affascina e coinvolge se non altro per il carattere spontaneo ed evocativo che affiora dalla lettura.

Dicevamo della sua poliedricità e dello sconfinamente che egli ha avuto nell’universo della canzone locale. Infatti accanto alla produzione cartacea (sue poesie tra l’altro sono presenti anche nelle rassegne pubblicate negli anni dalla Puteca oltre alle altre pubblicate nel sito “sanmarcoinlamis.eu” durante l’anno e dedicate tutte alla pandemia) egli affianca quella di autore di canzoni per cantautori di San Marco in Lamis trovandolo in primis in una canzone dal titolo “Pajese che aspitte”, scritta insieme a Mikalett nel 2018, per la voce di Michela Parisi, una delle protagoniste della scena musicale in paese. Dopo questa canzone, che ottiene un grande interesse, Antonio Villani compone un intero album per Ciro Iannacone, il noto cantautore garganico di San Marco in Lamis con una lunga storia musicale alle spalle. Il CD, che ha per titolo “Ritratte Pajesane” (2019), e si compone di 12 canzoni, rappresenta per Ciro Iannacone il punto più alto della sua arte cantautorale, con composizione che toccano le corde più profonde dell’anima attraverso una serie di canzoni che, per la varietà dei temi trattati e le straripanti melodie, si inseriscono perfettamente nel ricco patrimonio del canzoniere vernacolare sammarchese. Brani come “Parleme ancora” e “Pòrteme”, interpretate in tandem con Sara La Porta, anch’ella una delle voci più belle ed evocative del luogo, le quali, unite con le spassose “Razejucce” e “La skumarola”, etc. (ma vi è anche una toccante “Nu jurne d’ajuste”, che evoca l’uccisione dei fratelli Luciani) arrichiscono un lavoro che spinge il cantautore, grazie a questo miracoloso incontro avvenute tra due personalità del nostro microcosmo, verso un genere musicale nuovo, dialettale, staccandosi per il momento dal suo universo musicale abituale.

Tuttavia dopo una ulteriore collaborazione avuta con il cantautore sammarchese Mikalett, che ha prodotto il brano “L’Allelujia” (2019), dai tratti polemici, Ciro Iannacone a sorpresa pubblica un altro brano di Antonio Villani, in prossimità del Natale passato, dal titolo “Natale 2020” che, molto ispirato tanto nel testo quando – sopratutto – dalla interpretazione che ne offre Ciro, rivela semmai ce ne fosse bisogno, quanto sia stato perlomeno propizio e produttivo questa convergenza d’intenti avvenuta tra due artisti indiscussi del paese.

Luigi Ciavarella