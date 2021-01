Omicidio a Orta Nova, si cerca arma del delitto nelle campagne

Orta Nova, 28/01/2021 – (gazzettamezzogiorno) E’ stato fissato per lunedì prossimo, primo febbraio, il conferimento dell’incarico per l’autopsia sul corpo di Tiziana Gentile, la bracciante agricola di 48 anni uccisa con alcune coltellate al collo e al dorso martedì sera nel suo appartamento in via Sergente Maggiore La Bellarte ad Orta Nova, nel Foggiano. L’esame autoptico potrebbe essere svolto subito dopo il conferimento dell’incarico. Per il delitto la Procura di Foggia ha fermato Gerardo Tarantino, bracciante agricolo di 46 anni, bloccato dai carabinieri sulla scalinata dello stabile dove viveva la vittima: aveva le mani insanguinate e diverse escoriazioni al collo e al volto.

«In assenza di un movente la signora Tiziana Gentile è stata uccisa perché donna. Chiunque sia stato ha consumato un femminicidio», ha detto l’avv. Luigi Sauro che insieme al collega Giuseppe Cannone, cura gli interessi della famiglia della vittima. «Da ieri mattina – fa sapere Sauro – nelle campagne di Orta Nova sono in corso le ricerche dell’arma utilizzata per compiere il delitto. Si tratterebbe di un coltello da campagna. Siamo fiduciosi che sia fatta giustizia – aggiunge il legale -. Attendiamo anche gli esiti dell’autopsia che potranno fare maggiore chiarezza sulla morte di Tiziana»(gazzettamezzogiorno)