Repubblica: “Covid, odontoiatra muore alla vigilia della pensione a San Giovanni Rotondo”

(repubblica.it) “Spesso arrivavano nel suo studio pazienti in grandi difficoltà economiche, che non avevano l’opportunità di pagare le cure mediche. Ma lui non si è mai tirato indietro. Ha sempre aiutato tutti”. Mara de Felici, ricorda così il marito, Giuseppe Lauriola, odontoiatra di 70 anni, l’ennesimo medico strappato alla vita dal virus Covid.

Giuseppe Lauriola è deceduto dopo aver trascorso una vita nel suo studio dentistico a San Giovanni Rotondo. Il Coronavirus lo ha portato via pochi giorni prima di andare in pensione. Lo avrebbe fatto a fine dicembre. “Non ha fatto in tempo”, commenta la moglie Mara. Lauriola ha iniziato ad avvertire i sintomi tipici dell’infezione da Covid a fine novembre. (repubblica.it)